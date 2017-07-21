США испугались интеллекта российских боевых "монстров"
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Робот "Нахлебник" рядом с "Соратником"
Источник: vpk-news.ru
Американские СМИ встревожила информация о новых разработках концерна "Калашников" в области боевой робототехники.
Как отмечает The National Interest, компания, создавшая известный во всем мире автомат АК-47, теперь способна выпустить реальный аналог Терминатора в виде робота, который способен самостоятельно обучаться и убивать. Речь идет о полностью автоматизированном боевом модуле, действующем на основе нейросетей, самостоятельно идентифицирующем цели и принимающем решения независимо от человека.
Также сообщается, что "Калашников" уже проводит испытания робототехники и искусственного интеллекта. В частности, упоминается роботизированный комплекс "Соратник". Он описывается как семитонный мини-танк, способный вести полуавтономные боевые действия, используя пулемет ПКТМ и противотанковые ракеты "Корнет-ЭМ". Причем уже появилась информация о применении этого комплекса в Сирии.
Американские СМИ признают, что российские производители оружия бросили вызов планам Министерства обороны США в сфере использования искусственного интеллекта на поле боя. Дело в том, что Пентагон видит в нем лишь важный инструмент для разведывательной аналитики, но не решается интегрировать автономную систему принятия решений непосредственно в средства вооружения. Более того, интернет-журнал Defense One подчеркнул, что использование полностью автономных систем для убийства считается "не американским" путем.
В связи с этим СМИ призывают военных США поскорее изменить свое отношение к вопросу о применения искусственного интеллекта в боевой робототехнике и напоминают, что уже в августе, когда в Москве пройдет Международный военно-технический форум "Армия-2017", их российские коллеги рассмотрят перспективы использования новых технологий. А значит в ближайшем будущем есть опасность наткнуться на одного из боевых "монстров". Именно так назвали российских роботов американские журналисты.
Руслан Мельников
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19.07.2017
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