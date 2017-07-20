Политолог: Макрон хочет показать военным, что он жесткий и с характером
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Эммануэль Макрон
Источник: © РИА Новости / Алекс Панциков
Начальник генерального штаба армии Франции генерал Пьер де Вилье подал в отставку после конфликта с президентом страны Эммануэлем Макроном из-за бюджета министерства обороны, сообщает агентство Рейтер.
"Я считаю, что больше не вправе обеспечивать устойчивость армейской модели… Как следствие, я решил объявить сегодня о своей отставке президенту республики, который ее принял", - цитирует агентство Рейтер заявление де Вилье.
На прошлой неделе глава генштаба чрезвычайно резко отозвался о планах сокращения военных расходов в текущем году на 850 млн евро. Он заявил на парламентских слушаниях, что не позволит унизить себя министерству финансов. В свою очередь Макрон, не упоминая де Вилье по имени, назвал попытку вести публичную дискуссию о некоторых вещах "недостойной".
При этом поведение самого Макрона противоречит его предвыборным обещаниям, отметил в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков.
"Мы помним, что Макрон в ходе предвыборной кампании обещал до 2025 года, наоборот, наращивать военный бюджет. И вот мы видим совершенно обратную инициативу по сокращению расходов, хотя на будущее он обещает все-таки рост. Кроме чисто финансовых мотивов, у Макрона могут быть мотивы политические и административные. То есть мы видим, что он всячески хочет доказать, насколько он самостоятельный, жесткий и с характером - здесь можно вспомнить знаменитое крепкое рукопожатие с (президентом США Дональдом) Трампом. Возможно, вся эта история с финансированием Минобороны - это повод провести встряску, серьезные перестановки в военной сфере, показать, кто в доме хозяин. Потому что, если расходы сокращаются, значит, полномочия перераспределяются, значит, именно к Макрону придут военные, конкурируя друг с другом, кто сохранит финансирование, а кто окажется с урезанным бюджетом", - отметил Михаил Нейжмаков.
Впрочем, политолог подчеркнул, что такая политика может вызвать определенные проблемы.
"Военные расходы - это же не просто вещь в себе. Это заказы для военной промышленности. То есть если бы Макрон взял курс на долгосрочное сокращение таких расходов, он бы поссорился с ВПК Франции, что повлекло бы целую цепочку негативных последствий. Сокращение военных заказов означает сокращение сотрудников для предприятий, что тоже было бы нехорошо для его рейтинга", - сказал Михаил Нейжмаков.
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20.07.2017
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