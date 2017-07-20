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Косачев: инициатива американского сенатора Кардина о противодействии российскому ракетному вооружению опасна и провокационна

21.07.2017 Интерфакс-АВН 277 0
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Константин Косачев
Константин Косачев
Источник: kommersant.ru

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Инициатива американского сенатора Бена Кардина о противодействии российскому ракетному вооружению крайне опасна и провокационна, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Очередная беззастенчиво провокационная по форме и крайне опасная по сути инициатива американского сенатора-демократа Бена Кардина. На этот раз автор приснопамятного "Акта Магнитского" внёс в сенат законопроект о "противодействии российскому ракетному вооружению", - написал К.Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

По мнению сенатора, этот документ основан на голословном обвинении России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "представляет собой ультиматум нашей стране - "либо докажете обратное, либо мы вас накажем".

Бременем доказательств собственной убеждённости Б.Кардин себя не утруждает, отметил он. Между тем, по его мнению, разъяснений в части претензий, выдвигаемых российской стороной по тому же поводу в адрес США, американский парламентарий тоже не даёт.

"Будь американец реально обеспокоен национальной безопасностью своей страны и ее союзников в Европе, он должен был бы потребовать от администрации Трампа (или обязать ее законом) незамедлительно вступить в экспертные консультации с российской стороной на предмет прояснения ситуации с выполнением ДРСМД и снятия возможных претензий", - полагает глава комитета Совета Федерации.

А это "неоднократно предлагала и продолжает предлагать Россия", подчеркнул К.Косачев.

По его мнению, Б.Кардину "нужно не решение проблемы по существу, а нагнетание страстей, погромче выкрикнуть, сжать кулаки и сдвинуть брови". "Русские идут" - дешевый, но в условиях нынешней антироссийской истерии в США безотказный трюк. Трюкачество. Наверно, Кардин видит себя факиром, глотающим огонь. На самом деле он раздувает пожар. Или, точнее, тушит его керосином, ведь пожар в наших отношениях уже бушует", - заявил К.Косачев.

Он уверен, что главная угроза национальной безопасности США и их союзникам в Европе - политиканство значительной части нынешнего состава обеих палат американского Конгресса, "действующих безрассудно и без оглядки на здравый смысл".

"Ведь "русские же идут", и это отлично продаётся неискушенным зрителям. Только мир - это не цирк. И он ни при каких обстоятельствах не должен стать ареной боевых действий из-за таких деятелей, как Кардин", - отметил российский сенатор.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Проекты
РСМД

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