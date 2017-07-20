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Первый пуск российской сверхтяжелой ракеты запланирован на 2028 год

21.07.2017 ТАСС 194 0
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Президент РКК &quot;Энергия&quot; Владимир Солнцев
Президент РКК "Энергия" Владимир Солнцев
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Создание такой ракеты и строительство инфраструктуры под нее оцениваются в 1,5 трлн рублей

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Первый запуск российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса запланирован на 2028 год.

Об этом говорится в презентации НПО "Энергомаш", представленной на авиасалоне МАКС-2017.

"Первый полет ракеты-носителя сверхтяжелого класса планируется на 2028 год", - говорится в документе.

Ранее гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев представил свой проект ракеты-носителя "Энергия-5В" сверхтяжелого класса, предназначенной для отправки пилотируемой миссии на Луну. По его словам, при создании ракеты от "Ангары-А5В" будет взята верхняя водородная ступень, от перспективной ракеты среднего класса "Союз-5" будут использованы первая и вторая ступени.

Позже источник ТАСС сообщил, что корпорацией определен примерный облик двух типов ракет, предлагаемых для реализации, - "Энергия-5В-ПТК" и "Энергия-5ВР-ПТК" со стартовой массой 2368 тонн и 2346 тонн. Оба варианта ракеты будут способны вывести на низкую околоземную орбиту около 100 тонн полезного груза, а на окололунную орбиту - 20,5 тонны (массу "лунной" версии корабля "Федерация"). Вместо корабля "сверху" ракеты может также находиться лунный взлетно-посадочный модуль. Для доставки корабля "Федерация" или лунного взлетно-посадочного модуля к Луне предлагается использовать межорбитальный буксир на базе разгонного блока ДМ.

В Роскосмосе считают, что создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры на космодроме Восточный обойдется в 1,5 трлн рублей. Ранее Роскосмос заявлял, что до 2030 года нет необходимости торопиться с созданием сверхтяжелой ракеты, поскольку для нее нет полезных нагрузок.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Восточный Космодром
Луна
Союз-5 РН
Федерация КК

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