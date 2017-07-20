Глава SpaceX выступает за международное соревнование по освоению Марса



Глава SpaceX Илон Маск

Источник: © AP Photo / Refugio Ruiz Глава SpaceX Илон МаскИсточник: © AP Photo / Refugio Ruiz

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск считает, что освоение Марса должно идти в форме "дружеского соревнования", а не как международный проект.

"Хорошо, если страны образуют команды, но я думаю, что лучше, если по меньшей мере две-три коалиции из (разных) стран отправятся на Марс, в дружественной манере, но чтобы было соревнование, кто достигнет большего прогресса", - сказал Маск в среду на конференции, посвященной использованию и развитию технологий Международной космической станции (МКС), отвечая на комментарий представителя НАСА о том, что миссия на Марс будет "многонациональным усилием".

"Дружественное соревнование - это хороший вариант", - сказал Маск.

На вопрос о том, считает ли он, что через 100 лет после создания человеческой колонии на Марсе возможны войны между поселенцами, он ответил: "На Марсе много поверхности, но нет так много людей".

Марсианская программа США, которая разрабатывалась при прошлой администрации Барака Обамы, предполагает полет человека к Марсу в 2030-х годах. Для этого в США строится сверхтяжелая ракета-носитель SLS. В прошлом году о намерении совершить пилотируемый полет на Марс уже в 2020-2025 годах заявила частная компания SpaceX. Первый беспилотный полет к Красной планете она планирует на 2018 год.