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Завершен первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения

21.07.2017 ТАСС 315 3
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Истребители пятого поколения ПАК ФА (Т-50)
Истребители пятого поколения ПАК ФА (Т-50)
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев сообщил, что в ближайшее время начнутся второй этап испытаний и изготовление установочной партии самолетов

ЖУКОВСКИЙ, /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Первый этап государственных испытаний истребителя пятого поколения (ПАК ФА, Т-50) завершен, в ближайшее время начнутся их второй этап и изготовление установочной партии самолетов.

Об этом журналистам сообщил в четверг главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Сегодня историческое событие - в рамках авиасалона МАКС подписано предварительное заключение по государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50. Переходим ко второму этапу испытаний. Также получена рекомендация о начале изготовления установочной партии самолетов", - сказал он.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что установочная партия этих самолетов будет состоять из 12 машин и начнет поставляться в 2019 году.

Т-50 - истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Ранее сообщалось, что серийное производство Т-50 начнется в 2017 году, и он поступит на вооружение ВКС России.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Персоны
Бондарев Виктор
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
chainik
49
№1
21.07.2017 08:46
Интересно, установочная партия самолетов будет с двигателями 2-ого этапа или с изд.117 ?
0
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RU
forumow
3225
№2
21.07.2017 09:21
Ясное дело с 117, с 30-ми он ещё даже ни разу не летал.
0
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RU
KonezLiberalizma
28
№3
21.07.2017 09:39
Цитата, chainik сообщ. №1
Интересно, установочная партия самолетов будет с двигателями 2-ого этапа или с изд.117 ?
Первые десять машин с двигателями первого этапа, последние два уже с серийными.
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