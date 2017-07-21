Завершен первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения
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Истребители пятого поколения ПАК ФА (Т-50)
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
Главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев сообщил, что в ближайшее время начнутся второй этап испытаний и изготовление установочной партии самолетов
ЖУКОВСКИЙ, /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Первый этап государственных испытаний истребителя пятого поколения (ПАК ФА, Т-50) завершен, в ближайшее время начнутся их второй этап и изготовление установочной партии самолетов.
Об этом журналистам сообщил в четверг главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Сегодня историческое событие - в рамках авиасалона МАКС подписано предварительное заключение по государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50. Переходим ко второму этапу испытаний. Также получена рекомендация о начале изготовления установочной партии самолетов", - сказал он.
Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что установочная партия этих самолетов будет состоять из 12 машин и начнет поставляться в 2019 году.
Т-50 - истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Ранее сообщалось, что серийное производство Т-50 начнется в 2017 году, и он поступит на вооружение ВКС России.
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20.07.2017
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принадлежат ТАСС
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chainik
49
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№1
21.07.2017 08:46
Интересно, установочная партия самолетов будет с двигателями 2-ого этапа или с изд.117 ?
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forumow
3225
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№2
21.07.2017 09:21
Ясное дело с 117, с 30-ми он ещё даже ни разу не летал.
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KonezLiberalizma
28
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№3
21.07.2017 09:39
Цитата, chainik сообщ. №1
Интересно, установочная партия самолетов будет с двигателями 2-ого этапа или с изд.117 ?Первые десять машин с двигателями первого этапа, последние два уже с серийными.
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