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Гиперзвуковые ракеты и роботы будут поступать на вооружение ВМФ после 2025 года

21.07.2017 ТАСС 149 0
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Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Основу вооружения войск до 2025 года составят высокоточные крылатые ракеты большой дальности, говорится в Основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Гиперзвуковые ракеты и роботы будут поступать на вооружение Военно-морского флота после 2025 года. "После 2025 года на вооружение подводных и надводных сил и береговых войск Военно-морского флота будут поступать гиперзвуковые ракеты и роботизированные средства различного назначения, в том числе автономные необитаемые подводные аппараты", - говорится в Основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина.

В документе отмечается, что основу вооружения подводных и надводных сил и береговых войск ВМФ на период до 2025 года составят высокоточные крылатые ракеты большой дальности. В перспективе "планируется создание морского авианесущего комплекса, перспективных боевых надводных кораблей и подводных лодок [боевых платформ], глубоководных морских систем нового поколения, развертывание морских роботизированных систем для выполнения большого комплекса боевых и обеспечивающих задач".

"К 2030 году Российская Федерация должна обладать на всех стратегических направлениях мощными сбалансированными флотами, состоящими из кораблей, предназначенных для выполнения задач в ближних, дальних морских зонах и океанских районах, а также из морской авиации и береговых войск, оснащенных эффективным ударным высокоточным оружием, имеющих развитую систему базирования и обеспечения", - отмечается в основах госполитики.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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