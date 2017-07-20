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Сильный ВМФ позволит РФ занимать лидирующие позиции в мире

21.07.2017 ТАСС 163 0
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Противоминный корабль ВМФ РФ
Противоминный корабль ВМФ РФ
Источник: © Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода

В Основах госполитики отмечается, что РФ "должна учитывать все аспекты геополитических процессов, происходящих в Мировом океане, на приморских территориях и в прилегающих акваториях"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Наличие сильного флота позволит России занимать лидирующие позиции в мире в ХХI веке, заявляется в Основах государственной политики в РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 года. Документ, утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

В Основах госполитики приводятся показатели эффективности мер по реализации государственной политики в области военно-морской деятельности. Среди них - "уровень оснащенности Военно-морского флота современными вооружением, военной и специальной техникой, обеспечивающий ему второе место в мире по боевым возможностям; способность нанести ущерб флоту противника на уровне не ниже критического с применением нестратегического ядерного оружия; способность флота применить в любой обстановке морские стратегические ядерные силы; способность наращивать военно-морскую группировку на опасном стратегическом направлении за счет межтеатрового маневра силами флотов; способность органов федеральной службы безопасности оперативно реагировать на изменения обстановки в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации".

"Тенденции развития современной геополитической обстановки в мире убедительно подтверждают, что только наличие сильного Военно-морского флота обеспечит Российской Федерации лидирующие позиции в многополярном мире в XXI веке, позволит ей эффективно реализовывать и защищать свои национальные интересы", - говорится в документе. В нем отмечается, что "РФ, являясь великой морской и сухопутной державой, должна учитывать все аспекты геополитических процессов, происходящих в Мировом океане, на приморских территориях и в прилегающих акваториях".

Среди мероприятий для выполнения Основ называются "организация системного мониторинга и анализа реализации государственной политики в области военно-морской деятельности; совершенствование международной нормативно-правовой базы, обеспечивающей благоприятные условия для защиты национальных интересов Российской Федерации и ее союзников в Мировом океане; развитие системообразующих структур оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, специализированных отраслей науки и технологий; организация и проведение научных исследований в области военно-морской деятельности".

"Основными показателями состояния национальной безопасности в области военно-морской деятельности являются состав, состояние и возможности Военно-морского флота, обеспечивающие военную безопасность Российской Федерации с океанских и морских направлений, а также защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане", - констатируется в документе.

Россия также будет стремиться к закреплению ВМФ на втором месте в мире по боевым возможностям. "Российская Федерация не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом и будет стремиться к его закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям", - говорится в Основах государственной политики.

В документе отмечается, что в мирное время и в период непосредственной угрозы агрессии ВМФ должен быть способным не допустить силовое давление и агрессию в отношении Российской Федерации и ее союзников с океанских и морских направлений, а также оперативно и скрытно развертывать силы (войска) в удаленных районах Мирового океана. ВМФ должен быть способен обеспечить устойчивое, скрытное и непрерывное управление силами (войсками) в реальном масштабе времени при их нахождении в любых районах Мирового океана.

В военное время флот должен быть способен нанести неприемлемый ущерб противнику в целях его принуждения к прекращению военных действий на условиях гарантированного обеспечения национальных интересов РФ. Флот должен вести успешное противоборство с противником, обладающим высокотехнологичным военно-морским потенциалом, в том числе имеющим на вооружении высокоточное оружие, с группировками его военно-морских сил в ближних, дальних морских зонах и океанских районах.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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