Основы госполитики: ключевые элементы оружия ВМФ должны быть отечественными
|
|
ВМС РФ
Источник: ТАСС/Лев Федосеев
Также поставлена задача по развитию кораблестроительного комплекса в целях модернизации промышленного производства и обновления производственно-технологической базы РФ
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Разработка и производство ключевых элементов оружия и техники Военно-морского флота должны быть полностью переведены на отечественную базу. Такая задача обозначена в Основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина. "Полный перевод цикла разработки и производства ключевых элементов вооружения и военной техники в интересах Военно-морского флота на российскую научно-промышленную базу", - гласит одна из задач.
Среди других задач указаны формирование механизма регулирования торгового мореплавания и контроля за ним в целях противодействия международному терроризму, пиратству, нелегальной миграции, перевозкам морским транспортом наркотических средств, психотропных веществ, химических веществ и радиоактивных материалов, оружия. Кроме того, надлежит обеспечить в соответствии с принципами и нормами международного права гарантированный доступ РФ к пространствам Мирового океана, его водным, топливно-энергетическим, биологическим ресурсам, недопущение дискриминационных действий со стороны отдельных государств или военно-политических блоков в отношении Российской Федерации и ее союзников.
Также поставлена задача по развитию кораблестроительного комплекса в целях модернизации промышленного производства и обновления производственно-технологической базы РФ.
К основным целям госполитики документ относит поддержание военно-морского потенциала на уровне, обеспечивающем гарантированное сдерживание агрессии против РФ с океанских и морских направлений и возможность нанесения неприемлемого ущерба любому потенциальному противнику. Кроме того, необходимо поддержание стратегической стабильности и международного правопорядка в Мировом океане, в том числе путем эффективного использования Военно-морскою флота в качестве одного из основных инструментов внешнеполитической деятельности России.
Среди целей госполитики названо и обеспечение благоприятных условий для освоения и рационального использования природных ресурсов Мирового океана в интересах социально-экономического развития страны.
|
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.07.2017 КТРВ улучшит характеристики крылатой ракеты большой дальности Х-101
21.07.2017 МАКС-2018: куда летим, с кем?
21.07.2017 Боевые возможности ЧФ повысят за счет межвидовой группировки войск в Крыму
21.07.2017 Россия поставила целью обеспечить ВМФ второе место в мире
21.07.2017 "Ростех" ускоряет переориентацию на гражданский сектор (Les Echos, Франция)
21.07.2017 Кукурузник из будущего
21.07.2017 WP: Трамп решил закрыть программу ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии
21.07.2017 Путин утвердил основы госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года