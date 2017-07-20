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Основы госполитики: ключевые элементы оружия ВМФ должны быть отечественными

21.07.2017 ТАСС 149 0
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ВМС РФ
ВМС РФ
Источник: ТАСС/Лев Федосеев

Также поставлена задача по развитию кораблестроительного комплекса в целях модернизации промышленного производства и обновления производственно-технологической базы РФ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Разработка и производство ключевых элементов оружия и техники Военно-морского флота должны быть полностью переведены на отечественную базу. Такая задача обозначена в Основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина. "Полный перевод цикла разработки и производства ключевых элементов вооружения и военной техники в интересах Военно-морского флота на российскую научно-промышленную базу", - гласит одна из задач.

Среди других задач указаны формирование механизма регулирования торгового мореплавания и контроля за ним в целях противодействия международному терроризму, пиратству, нелегальной миграции, перевозкам морским транспортом наркотических средств, психотропных веществ, химических веществ и радиоактивных материалов, оружия. Кроме того, надлежит обеспечить в соответствии с принципами и нормами международного права гарантированный доступ РФ к пространствам Мирового океана, его водным, топливно-энергетическим, биологическим ресурсам, недопущение дискриминационных действий со стороны отдельных государств или военно-политических блоков в отношении Российской Федерации и ее союзников.

Также поставлена задача по развитию кораблестроительного комплекса в целях модернизации промышленного производства и обновления производственно-технологической базы РФ.

К основным целям госполитики документ относит поддержание военно-морского потенциала на уровне, обеспечивающем гарантированное сдерживание агрессии против РФ с океанских и морских направлений и возможность нанесения неприемлемого ущерба любому потенциальному противнику. Кроме того, необходимо поддержание стратегической стабильности и международного правопорядка в Мировом океане, в том числе путем эффективного использования Военно-морскою флота в качестве одного из основных инструментов внешнеполитической деятельности России.

Среди целей госполитики названо и обеспечение благоприятных условий для освоения и рационального использования природных ресурсов Мирового океана в интересах социально-экономического развития страны.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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