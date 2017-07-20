Россия начала модернизировать колумбийские вертолеты Ми-17-1В



Вертолет Ми-17 ВВС Пакистана. Архивное фото

Источник: © AFP 2017 / Aamir Qureshi Вертолет Ми-17 ВВС Пакистана. Архивное фотоИсточник: © AFP 2017 / Aamir Qureshi

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости. Россия приступила к модернизации вертолетов Ми-17В5 Колумбии, сообщил журналистам в четверг на авиасалоне МАКС-2017 глава делегации "Рособоронэкспорта" Сергей Ладыгин.

Россия ранее поставила Колумбии 16 вертолетов этого типа.

"Мы уже работаем по вопросу модернизации этих машин. Естественно, Россия готова поставить Колумбии новые партии этих вертолетов",- сказал Ладыгин, отвечая на вопросы журналистов.

Детали договоренностей не раскрываются.