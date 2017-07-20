Россия начала модернизировать колумбийские вертолеты Ми-17-1В
|
|
Вертолет Ми-17 ВВС Пакистана. Архивное фото
Источник: © AFP 2017 / Aamir Qureshi
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости. Россия приступила к модернизации вертолетов Ми-17В5 Колумбии, сообщил журналистам в четверг на авиасалоне МАКС-2017 глава делегации "Рособоронэкспорта" Сергей Ладыгин.
Россия ранее поставила Колумбии 16 вертолетов этого типа.
"Мы уже работаем по вопросу модернизации этих машин. Естественно, Россия готова поставить Колумбии новые партии этих вертолетов",- сказал Ладыгин, отвечая на вопросы журналистов.
Детали договоренностей не раскрываются.
|
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.04.2017 «Вертолеты России» впервые покажут «Ансат» на выставке в Мексике
19.02.2016 Подъемная сила: какие российские вертолеты самые популярные в мире
11.11.2015 От «Иглы» до авианосца — часть III
05.11.2015 От «Иглы» до авианосца — часть II
20.05.2015 Сильнее кокаина
04.12.2014 Казанские вертушки для компаньерос
14.08.2014 «Вертолеты России» авторизовали сервисный центр компании Helipark Taxi Aereo в Бразилии
17.06.2014 Россия представила в Регистр ООН отчет по поставкам боевых вертолетов за 2013 год