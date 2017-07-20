Танки Т-90 помогут армии Ирака уничтожать удаленные цели, считает эксперт
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Уничтоженный бронеавтомобиль ИГ в окрестностях Мосула, Ирак, 26 июня 2017 года
Источник: Marius Bosch/Reuters
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские танки Т-90, которые будут по контракту поставлены иракской армии, позволят уничтожать любые удаленные цели в условиях Ирака и Сирии, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
О заключении контракта газете "Известия" сообщил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин. Производитель танков - корпорация "Уралвагонзавод" - отмечала, что только в первой партии запланировано 73 танка.
"Условия Ирака и Сирии - это пустынная и полупустынная местность и большая дальность открытых пространств. А Т-90 уже успешно применяют управляемые ракеты, запускаемые через ствол. И, естественно, ракета, имеющая высочайшую точность попадания на любой дальности вплоть до пяти километров, таким образом, является длинной высокоточной "рукой", - заявил эксперт РИА Новости.
"Сегодня на поле боя нет целей, которые российские танки не могли бы поразить. Если цель будет обнаружена, то она будет уничтожена - идет ли речь о танке противника, "шахид-мобиле" террористов, огневой точке, да о чем угодно", - добавил Мураховский.
По словам эксперта, интерес за рубежом к российским танкам закономерен. "Это характерная особенность - когда танки реально нужны в боевых действиях, а не на парадах, то все, скажем так, пользователи в мире обращают внимание на российские танки, потому что они отвечают главным требованиям боевых действий", - пояснил Мураховский.
Российские танки зарекомендовали себя в ходе боевых действий в разных регионах мира "исключительно надежными, высокозащищенными и неприхотливыми в эксплуатации", отметил собеседник агентства. "Эти качества нашей техники проявляют себя на практике, а не в рекламных проспектах. И зарубежные военные просят, а вернее - требуют у своего командования, чтобы он поставили им именно российские танки", - сказал Мураховский.
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20.07.2017
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