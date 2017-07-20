Главные премьеры авиасалона МАКС-2017 в небе и на земле



Истребители пятого поколения ПАК ФА

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Истребители пятого поколения ПАК ФАИсточник: © Сергей Бобылев/ТАСС

На аэродроме Раменское в подмосковном Жуковском проходит XIII Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017). В его летной программе участвуют 84 воздушных судна

Свое мастерство демонстрируют летчики Воздушно-космических сил России пилотажных групп "Русские витязи", "Стрижи" и "Соколы России", а также впервые команда из ОАЭ Al Fursan.

МАКС-2017 богат на новинки, ряд летательных аппаратов демонстрируется широкой публике впервые. Среди наиболее ожидаемых авиационных премьер — воздушный бой истребителей пятого поколения Т-50 (ПАК ФА), пилотаж новейшего истребителя МиГ-35 и ударного вертолета Ми-28НЭ.

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин рассказывает, что пилотажная программа МАКС — лучшая из всех, которые он видел на международных авиационных салонах в Ле-Бурже, Фарнборо, Дубае, Бангалоре, южноафриканском Йоханнесбурге и чилийском Сантьяго.

Ни одна международная выставка не сравнится с Жуковским по уникальности и зрелищности пилотажа. Кстати, администрации многих зарубежных авиавыставок специально приглашают для выступлений наши пилотажные группы, такие как "Русские витязи" и "Стрижи". Это делается в том числе и для того, чтобы повысить привлекательность своего мероприятия для специалистов и публики

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Конечно, не только пилотажной программой славится МАКС. На его выставочных площадках и в павильонах есть много интересного: различные гражданские разработки, бесчисленное количество беспилотников, зенитно-ракетные системы ПВО — от "Панциря-С1" и его арктического комплекса "Тор-М2ДТ". Много интересных моделей показывает космическая отрасль: от макета Международной космической станции до макета перспективной межпланетной станции "Луна-25".

[b]Самое ценное на МАКС-2017 — наблюдать динамику, как мы движемся в создании новых образцов авиатехники, здесь у нас новинки появляются и в гражданском сегменте, и в военном

Роман Гусаров [/b]

главный редактор портала Avia.ru

"Точка опоры" в небе

РСК "МиГ" впервые публично выставила новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 (по классификации НАТО — Fulcrum-F, что означает "Точка опоры" — прим. ТАСС), проходящий в настоящее время летные испытания. В рамках салона РСК "МиГ" проводит переговоры с потенциальными заказчиками этой машины.

По словам гендиректора РСК "МиГ" Ильи Тарасенко, интерес к этому самолету проявляют страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Индия. Потенциальными заказчиками являются около 30 стран, где сейчас эксплуатируется МиГ-29. Тарасенко отметил, что МиГ-35 может быть интересен покупателям продвинутыми техническими характеристиками, в том числе средствами поражения, а также его стоимостью, которая на 20–25% ниже цены машин у конкурентов. Также стало известно, что МиГ-35 может получить корабельную версию.

Пилотаж от "охотника"

Впервые участвует в летной программе ударный вертолет Ми-28НЭ. Серийное производство двух новых машин с двойным управлением — экспортный вариант вертолета и Ми-28УБ (учебно-боевой вертолет для Воздушно-космических сил РФ) — было запущено на заводе "Роствертол" в 2016 году.

Ми-28НЭ — это самый маневренный вертолет, на котором можно выполнять практически все фигуры сложного пилотажа с кренами до 70° и тангажем до 60°. Он способен выдерживать высокие перегрузки при пилотировании

Владимир Хорев

старший летчик-испытатель ПАО "Роствертол", заслуженный летчик-испытатель России

Главное отличие Ми-28НЭ и Ми-28УБ от классического "Ночного охотника" — двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика — командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора.

В данном вертолете увеличена площадь бронированного остекления и установлены энергопоглощающие кресла с улучшенными характеристиками, способные поглощать ударное воздействие на летчиков при аварийной посадке вертолета. Также изменения коснулись бортового электронного оборудования и средств связи, что значительно повысило надежность и безопасность машины.

Воздушный бой "невидимок"

Два истребителя Т-50 (ПАК ФА) впервые показали элементы воздушного боя.

Один из самолетов провел атаку, а второй ушел от нее, показав, как работает сверхманевренность, которая позволяет самолету "увернуться" от противника.

Пилотировали Т-50 летчик-испытатель первого класса Сергей Чернышев и заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан.

Известно, что в западной философии маневренный бой — это какой-то анахронизм и сегодня самолеты сражаются на дистанции десятка километров благодаря своим ракетам и радарам. А между тем наши авиаконструкторы полагают, что не стоит отбрасывать и отказываться от таких вещей, как сверхманевренность, маневры по отклонению от ракет с фигурами высшего пилотажа

Роман Гусаров

главный редактор портала Avia.ru

Пилоты также продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, включая "Кобру Пугачева", полеты на предельных углах атаки и движение на минимальной скорости.

Воздушный бой на минимальных дистанциях и скоростях до этого в России показывали только наиболее подготовленные летчики Липецкого авиацентра, входящие в состав авиагруппы ВКС РФ "Соколы России". Также впервые показывают воздушные бои на истребителях Су-30СМ совместные экипажи летчиков Морской авиации ВМФ РФ и корпорации "Иркут".

"Летающая парта"

В летной программе авиасалона традиционно принимает участие учебно-боевой Як-130. Полеты в пилотажной конфигурации выполняет самолет, окрашенный в традиционные красно-белые цвета яковлевских машин. Второй Як-130 демонстрирует возможности машины с подвесными топливными баками, управляемым и неуправляемым авиационным вооружением, а также с бортовой системой обороны.

Як-130 известен тем, что может воссоздавать и имитировать характеристики других более серьезных боевых истребителей. И курсанты имеют возможность подготовиться на нем к переходу уже на самолеты Сухого и МиГа. Более того, он может использоваться и как боевой. Очень большой интерес к самолету на мировом рынке

Роман Гусаров

главный редактор портала Avia.ru

На статической стоянке представлен самолет Як-130, модернизированный для установки лазерного дальномера, который позволяет увеличить боевые возможности машины.

Бои на малой высоте

Еще одни воздушные бои на коротких интервалах и дистанциях на малых высотах впервые продемонстрирует пилотажная группа ВКС РФ "Соколы России" из Липецкого авиацентра на самолетах Су-35С.

До этого маневренные возможности многоцелевого истребителя Су-35С показывались специалистам и широкой публике только летчиками-испытателями и только во время одиночного пилотажа.

Зрители увидят как традиционные фигуры высшего пилотажа, такие как колокол, петля Нестерова, ухо, накидка, кадушка, так и те, которые впервые включены в программу. Их освоение и использование расширяет боевые возможности многоцелевого истребителя, позволяет пилоту эффективно применять оружие при завоевании господства в воздухе.

Новый "транспортник"

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) впервые представил перспективный модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш-ВН, предназначенный для обеспечения действий сил специального назначения при выполнении задач по борьбе с терроризмом. По словам генерального директора холдинга Андрея Богинского, технический облик вертолета был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирии.

Благодаря нововведениям крейсерская и максимальная скорости вертолета увеличены до 260 и 280 км/ч соответственно, а его максимальный взлетный вес — до 13,5 тонн. Для повышения боевой живучести применен принцип комбинации "стеклянной кабины" и надежных аналоговых приборов. Кроме того, машина оснащается комплексом обороны "Президент-С".

Также на МАКС-2017 представлен арктический вертолет Ми-8АМТШ, уже поступивший на вооружение Минобороны России.

Арктика от "Алмаз-Антея"

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" демонстрирует более 150 образцов своей продукции. В частности, особый интерес вызывают натурные образцы боевой машины новейшего арктического зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2ДТ" и самоходная огневая установка ЗРК "Бук-М2Э" с тренажером в контейнерном исполнении.

Также на МАКС-2017 специалисты "Алмаз-Антея" смогут ознакомить посетителей салона с технологией создания управляемой заметности и маскировки, технологией формирования радиолокационных портретов летательных аппаратов, применяемой для обнаружения и идентификации воздушных объектов.

Посетители смогут увидеть противовоздушный бой с имитацией пусков ракет зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С".

"Птичка-ВВС"

Впервые показаны два новых самолета первоначального обучения Як-152. Первый задействован в летной программе, второй в оригинальной окраске размещается на статической стоянке.

Интересная перспективная машина, испытания еще идут. Очень давно мы не создавали таких легких одномоторных самолетов для начальной подготовки пилотов. Все еще пользовались старым советским заделом, теми же Як-18. Но он уже иссяк, машины морально устарели

Роман Гусаров

главный редактор портала Avia.ru

Як-152 станет самолетом первоначальной летной подготовки для летных школ (в системе ДОСААФ) и первых курсов училищ. Затем курсанты будут пересаживаться на учебно-боевой самолет Як-130.

ОКБ имени Яковлева победило в конкурсе на создание учебно-тренировочного самолета для российских военных в 2014 году. Работы выполнялись под шифром "Птичка-ВВС", первый полет совершен в сентябре 2016 года. Минобороны РФ рассчитывает закупить около 150 таких машин.

Легенда авиации

Впервые в небе над Жуковским можно увидеть знаменитый штурмовик Великой Отечественной войны Ил-2. Представленный на МАКС-2017 экземпляр является вторым в мире пригодным к полетам самолетом данной модели. Первый летающий Ил-2 был отреставрирован в 2011 году на средства одного из основателей корпорации "Майкрософт" и передан в США.

Штурмовик восстановлен до летного состояния совместными усилиями специалистов СибНИА им. С.А. Чаплыгина и фонда "Крылатая память Победы" при поддержке Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Этот самолет входил в состав 46-го штурмового авиаполка ВВС Северного флота, был подбит в 1943 году немецкими истребителями "Мессершмитт-109" недалеко от Мурманска. Его обнаружили в озере водолазы в 2011 году, спустя четыре года машину подняли.

Эксперимент с конвертопланом

"Вертолеты России" впервые представили на статической экспозиции экспериментальный образец беспилотного конвертоплана VRT30, который в настоящее проходит летные испытания. Ожидается, что к четвертому кварталу 2017 года VRT30 выйдет на второй этап испытаний, в ходе которого он будет протестирован в различных режимах полета, погодных условиях и с целевыми элементами полезной нагрузки.

VRT30 представляет собой летающую лабораторию, на базе которой по ряду систем формируется технический задел для создания аналогичной машины со взлетной массой до 2 тонн. В этом перспективном конвертоплане предполагается использовать новейшую технологию сверхпроводимости, что позволит снизить массу силовой установки, агрегатов электрогенерирующей системы и систем электроснабжения.

Ориентировочный выход беспилотника в серийное производство намечен на конец 2018 года. На сегодняшний день полностью отработаны полет и висение с отклоненными винтами, идут отработки системы автоматического управления на стенде для полетов в самолетном режиме

пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

Луна в проекте

Госкорпорация "Роскосмос" представила линейку ракетных двигателей НПО "Энергомаш" — РД-180 (для американских ракет "Атлас"), РД-181 (для американских ракет "Антарес"), РД-191 (для российских ракет "Ангара"), РД-171 (ранее использовался на ракетах "Зенит", в перспективе планируется установить его на новой ракете "Союз-5").

Корпорация "Энергия" демонстрирует модель Международной космической станции в масштабе 1 к 50 и макет первого искусственного спутника Земли. А НПО имени Лавочкина создает имитацию лунной поверхности и показывает макеты аппаратов "Спектр-Р", "Спектр-РГ", "Спектр-УФ", "Электро-Л", "Арктика".

Интересны также макеты автоматических межпланетных станций "Луна-24" (последняя советская лунная станция, 1976 год) и "Луна-25" (ранее — Луна-Глоб", перспективный проект в рамках российской лунной программы, запуск намечен на 2019 год). Целью этого проекта станет запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен в кратере Богуславского, до сих пор остальные аппараты садились в зоне лунного экватора.

Посмотреть на все эти российские новинки и премьеры обычные посетители салона смогут 21–23 июля, когда МАКС будет открыт для всех желающих. Начало летной программы — с 11 часов утра.

Роман Азанов