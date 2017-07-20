Мировой экспорт новых истребителей в 2013-2020 гг. в пересчете по компаниям-производителям

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ЦАМТО, 20 июля. К XIII Международному авиакосмическому салону МАКС-2017 ЦАМТО публикует статистический материал по мировому экспорту новых многофункциональных истребителей в 2013-2020 гг. в пересчете по компаниям-производителям.

В расчете учтены программы, поставки по которым частично или полностью запланированы на 4-летний период до 2020 года включительно. Поставки, запланированные на период с 2021 года и далее, в расчете не учитываются. Расчет сделан по состоянию на июль 2017 года.

Общий анализ ситуации по отдельным компаниям-производителям

Период 2013-2020 гг. в целом

Первое место по количественному параметру по периоду 2013-2020 гг. занимает компания "Локхид Мартин" – 306 машин на сумму 41,172 млрд. долл., второе место занимают производители истребителей "Су" (компании "Сухой" и "Иркут", подсчет проведен суммарно по обеим компаниям) – 256 машин на сумму 17,826 млрд. долл. Третье место занимает компания "Боинг" – 146 машин на сумму 24,054 млрд. долл.

Места с 4-го и далее по количественному параметру по периоду 2013-2020 гг. занимают китайская "Ченгду" – 135 машин (3,640 млрд. долл.), РСК "МиГ" – 91 машина (4,353 млрд. долл.), "Дассо авиасьон" – 78 машин (21,270 млрд. долл.), "Еврофайтер" – 78 машин (15,849 млрд. долл.), СААБ – 32 машины (3,367 млрд. долл.), PAC – 3 машины (75 млн. долл.).

В целом общемировой экспорт новых многофункциональных истребителей за период 2013-2020 гг. ЦАМТО оценивает (с учетом еще не завершенных тендеров) в 1215 машин на сумму 139,2 млрд. долл.

Прошедший 4-летний период 2013-2016 гг.

Первое место по количественному параметру по прошедшему 4-летнему периоду (2013-2016 гг.) заняли производители истребителей "Су" (компании "Сухой" и "Иркут", подсчет проведен суммарно по обеим компаниям) – 104 машины на сумму 4,932 млрд. долл., второе место заняла компания "Локхид Мартин" – 70 машин на сумму 7,263 млрд. долл. Третье место заняла компания "Ченгду" – 55 машин на сумму 1,340 млрд. долл.

Места с 4-го и далее по количественному параметру по периоду 2013-2016 гг. заняли "Еврофайтер" – 40 машин (6,256 млрд. долл.), РСК "МиГ" – 27 машин (1,353 млрд. долл.), "Боинг" – 17 машин (2,168 млрд. долл.), "Дассо" – 6 машин (1,575 млрд. долл.), СААБ – 6 машин (317 млн. долл.).

В целом общемировой экспорт новых многофункциональных истребителей за период 2013-2016 гг. ЦАМТО оценивает в 325 машин на сумму 25,2 млрд. долл.

Предстоящий 4-летний период 2017-2020 гг.

Расчет на предстоящий период, безусловно, носит вероятностный характер: многие взятые в расчет поставки могут быть перенесены, а планируемые контракты не подписаны, либо подписаны с опозданием. На суммарный баланс мировых поставок повлияют и многие другие факторы, в том числе экономические и политические.

С учетом вышесказанного, первое место по количественному параметру по предстоящему 4-летнему периоду (2017-2020 гг.) займет компания "Локхид Мартин" – 236 машин на сумму 33,909 млрд. долл., второе место займут производители истребителей "Су" (компании "Сухой" и "Иркут", подсчет проведен суммарно по обеим компаниям) – 152 машины на сумму 12,894 млрд. долл. Третье место займет компания "Боинг" – 129 машин на сумму 21,886 млрд. долл.

Места с 4-го и далее по количественному параметру по периоду 2017-2020 гг. займут компании "Ченгду" – 80 машин (2,3 млрд. долл.), "Дассо" – 72 машины (19,695 млрд. долл.), РСК "МиГ" – 64 машины (3 млрд. долл.), консорциум "Еврофайтер" – 38 машин (9,594 млрд. долл.), СААБ – 26 машин (3,050 млрд. долл.), PAC – 3 машины (75 млн. долл.).

По категории "тендер", результаты которых пока не подведены, ожидаемый объем поставок составляет 90 машин на сумму 7,594 млрд. долл.

В целом общемировой экспорт новых многофункциональных истребителей в период 2017-2020 гг. ЦАМТО оценивает в 890 машин на сумму 114 млрд. долл.