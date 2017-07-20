ОДК и "Вертолеты России" определили объемы поставок вертолетных двигателей до 2022 года



Летные испытания первого опытного образца многоцелевого вертолета Ми-171А2

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Летные испытания первого опытного образца многоцелевого вертолета Ми-171А2Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 20 июля. Объединенная двигателестроительная корпорация и холдинг "Вертолеты России" заключили генеральное соглашение, определяющее объемы поставок произведенных ОДК вертолетных двигателей на ближайшие пять лет.

Документ был подписан в рамках МАКС-2017 генеральным директором АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Александром Артюховым и генеральным директором АО "Вертолеты России" Андреем Богинским.

Соглашение определяет объем поставок двигателей для холдинга "Вертолеты России" до 2022 года на общую сумму свыше 75 млрд. руб. Поставляться будут российские двигатели ВК-2500, в том числе, последняя модификация ВК-2500П/ПС, а также ТВ7-117В.

"Сейчас ОДК активно наращивает объемы производства двигателей ВК-2500, поступательно выполняя программу импортозамещения. Одновременно реализуются проекты создания новых изделий, – заявил генеральный директор АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Александр Артюхов. – Подписанное сегодня соглашение позволит нам осуществлять долгосрочное планирование производственно-экономической деятельности и обеспечить стабильную загрузку мощностей для своевременных поставок двигателей в интересах одного из наших ключевых заказчиков – АО "Вертолеты России".

"Данное соглашение позволяет нам рассчитывать на своевременные и ритмичные поставки новейших двигателей производства ОДК для наших вертолетов в течение ближайших пяти лет, – отметил генеральный директор АО "Вертолеты России" Андрей Богинский. – Для холдинга это чрезвычайно важно, поскольку от своевременной поставки двигателей напрямую зависит соблюдение сроков поставки вертолетной техники по уже заключенным и планируемым контрактам".

Ранее ОДК в рамках реализации программы импортозамещения обеспечила постановку на производство в России двигателя ВК-2500 (разработан санкт-петербургским АО "ОДК – Климов"), предназначенного для большинства вертолетов "Ми" и "Ка". До этого в страну поставлялись вертолетные двигатели, производившиеся на Украине, а также мотокомплекты для финальной сборки. Сегодня ОДК наращивает темпы изготовления двигателей ВК-2500 с учетом нужд государственного заказчика, а также экспортных поставок. Двигатели ВК-2500 собираются полностью из российских комплектующих.

Новейшая модификация ВК-2500 – двигатель ВК-2500ПС с улучшенными эксплуатационными характеристиками и использованием современной российской цифровой электронной системы управления и контроля. В двигателе реализованы решения, позволяющие управлять ресурсными характеристиками в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Базовое применение ВК-2500ПС: вертолет Ми-171А2. Дальнейшим развитием семейства ВК-2500 является перспективная разработка "ОДК – Климов" – двигатель ВК-2500М.

Двигатель ТВ7-117В предназначен для применения на новейшем российском среднем вертолете Ми-38. ТВ7-117В обеспечивает безопасность полета вертолета, в том числе при экстремальных ситуациях, а также расширяет радиус действия за счет снижения расхода топлива, сообщает пресс-служба АО "ОДК".