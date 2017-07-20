Иран договорился о закупках запчастей для вертолетов Ми-8 и Ми-17 на МАКС-2017
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Вертолет Ми-8
Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко
ЦАМТО, 20 июля. Иранская организация авиационной промышленности (IAIO) заключила на МАКС-2017 несколько контрактов с российскими партнерами на поставку запасных частей для гражданских вертолетов Ми-8 и Ми-17.
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил директор по маркетингу и развитию экспорта IAIO Джафар Зедвар.
Iran Aviation Industries Organization (IAIO) является государственной структурой, которая осуществляет планирование, контроль и управление авиационной промышленностью Ирана.
"Наша цель – заключение контрактов на поставку запчастей для гражданских вертолетов. У нас раньше уже были заключены определенные соглашения с российскими компаниями. В ходе этой выставки мы заключили еще несколько контрактов на поставку запчастей для гражданских вертолетов", – сказал Д.Зедвар.
При этом он не сообщил, с какими именно компаниями заключены контракты, а также объемы этих контрактов, указав, что это коммерческая тайна, передает "РИА Новости".
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20.07.2017
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