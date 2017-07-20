Иран договорился о закупках запчастей для вертолетов Ми-8 и Ми-17 на МАКС-2017



Вертолет Ми-8

Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко Вертолет Ми-8Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко

ЦАМТО, 20 июля. Иранская организация авиационной промышленности (IAIO) заключила на МАКС-2017 несколько контрактов с российскими партнерами на поставку запасных частей для гражданских вертолетов Ми-8 и Ми-17.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил директор по маркетингу и развитию экспорта IAIO Джафар Зедвар.

Iran Aviation Industries Organization (IAIO) является государственной структурой, которая осуществляет планирование, контроль и управление авиационной промышленностью Ирана.

"Наша цель – заключение контрактов на поставку запчастей для гражданских вертолетов. У нас раньше уже были заключены определенные соглашения с российскими компаниями. В ходе этой выставки мы заключили еще несколько контрактов на поставку запчастей для гражданских вертолетов", – сказал Д.Зедвар.

При этом он не сообщил, с какими именно компаниями заключены контракты, а также объемы этих контрактов, указав, что это коммерческая тайна, передает "РИА Новости".