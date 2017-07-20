ОДК на МАКС-2017 подписала ряд соглашений на ремонт двигателей истребителей Су-30МКМ ВВС Малайзии



Истребители Су-30МКМ из состава Королевских ВВС Малайзии

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Истребители Су-30МКМ из состава Королевских ВВС МалайзииИсточник: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 20 июля. Объединенная двигателестроительная корпорация в рамках МАКС-2017 заключила ряд соглашений на проведение капитального ремонта турбореактивных двигателей АЛ-31ФП и их агрегатов, установленных на многоцелевых истребителях Су-30МКМ Королевских ВВС Малайзии.

Дополнительные соглашения к ранее подписанному рамочному контракту от 2015 года были подписаны генеральным директором Объединенной двигателестроительной корпорации Александром Артюховым и генеральным директором малазийской компании ATSC (Aerospace Technology Systems Corp.) Мохдом Фадзаром в присутствии главнокомандующего ВВС Малайзии Дато Шри Хаджи Аффенди. Кроме того, срок действия рамочного контракта был продлен до 2023 года.

"Для нас Малайзия является одним из ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, – отметил генеральный директор ОДК А.Артюхов. – В рамках развития сотрудничества с малазийскими партнерами наша корпорация заинтересована в формировании системы комплексной послепродажной технической поддержки ранее поставленных изделий. Уверен, что подписанные сегодня соглашения укрепят фундамент выстраиваемых нами отношений с малазийскими эксплуатантами".

"Сотрудничество Королевских ВВС Малайзии с ОДК развивается уже давно и очень продуктивно, – заявил, в свою очередь, главнокомандующий ВВС Малайзии Дато Шри Хаджи Аффенди. – ОДК обеспечивает бесперебойную эксплуатацию силовых установок наших истребителей Су-30МКМ и МиГ-29N/NUB. Мы уверены, что взаимодействие с ОДК будет и в дальнейшем способствовать поддержанию высочайшего уровня боеготовности самолетов российского производства".

В ВВС Малайзии в составе истребителей Су-30МКМ и МиГ-29 эксплуатируются двигатели АЛ-31ФП и РД-33 разработки и производства ОДК. В ходе проходившей в марте этого года на острове Лангкави (Малайзия) выставки авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2017 холдинг провел ряд переговоров с Королевскими ВВС Малайзии, а также с другими региональными эксплуатантами российской авиатехники.

Турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-31ФП с общей форсажной камерой и поворотным реактивным соплом, создан на базе АЛ-31Ф и устанавливается на многофункциональные истребители типа Су-30. Поворотное осесимметричное сопло с отклоняемым в вертикальной плоскости вектором тяги в диапазоне углов +-15 град. обеспечивает режим сверхманевренности самолета. Управление поворотным соплом интегрировано с системой управления самолетом.

В декабре 2014 года ОДК получила лицензию ФСВТС РФ на самостоятельную внешнеторговую деятельность, связанную с поддержкой эксплуатации и послепродажным обслуживанием продукции военного назначения. Лицензия позволяет вести прямые экспортные поставки запчастей, комплектующих и технической документации к ранее поставленным двигателям, а также их техническое обслуживание и ремонт.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОДК".