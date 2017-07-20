ОАК начнет поставки Минобороны РФ среднего военно-транспортного самолета Ил-214 к 2025 году



Модель Ил-214 / МТС на авиасалоне МАКС-2011, август 2011 г.

Источник: Виталий Кузьмин, http://vitalykuzmin.net Модель Ил-214 / МТС на авиасалоне МАКС-2011, август 2011 г.Источник: Виталий Кузьмин, http://vitalykuzmin.net

ЦАМТО, 20 июля. К 2025 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начнет поставки Минобороны РФ среднего военно-транспортного самолета Ил-214, который создается для замены парка Ан-12.

Об этом заявил президент ОАК Юрий Слюсарь на авиасалоне МАКС-2017 в Жуковском, пишут "Известия".

По его словам, задача ОАК в настоящий момент состоит в том, чтобы предоставить заказчику машину, до этого выпустив документацию и изготовив опытные образцы, а также осуществив испытания новой машины.

"В первую очередь, эта машина создается для Министерства обороны для замены парка Ан-12. Если не ошибаюсь, там порядка 60 самолетов находятся в эксплуатации, и на горизонте 2024–2025 годов начнется массовое списание этих машин", – сказал Ю.Слюсарь.