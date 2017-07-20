Минобороны может получить в первой партии 12 истребителей ПАК ФА



Истребитель Т-50 (ПАК ФА)

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Истребитель Т-50 (ПАК ФА)Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 20 июля. Минобороны РФ и Объединенная авиастроительная корпорация обсуждают поставку 12 истребителей пятого поколения ПАК ФА в первой партии. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент ОАК Юрий Слюсарь в ходе авиакосмического салона МАКС-2017.

"Мы с Минобороны обсуждали поставку первоначально 12 истребителей Т-50 (ПАК ФА)", – сказал Ю.Слюсарь.

По его словам, предсерийное производство Т-50 запланировано с 2019 года. Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в том же 2019 году первые истребители должны поступить в Вооруженные силы, передает "РИА Новости".