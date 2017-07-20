Россия и Ирак подписали контракт на поставку Багдаду партии ОБТ Т-90



Второй опытный образец танка Т-90С "модернизированный" (Т-90МС) в экспозиции Международного военно-технического форума «Армия - 2016». Кубинка, 06.09.2016

Источник: bmpd Второй опытный образец танка Т-90С "модернизированный" (Т-90МС) в экспозиции Международного военно-технического форума «Армия - 2016». Кубинка, 06.09.2016Источник: bmpd

ЦАМТО, 20 июля. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил о том, что и Россия и Ирак подписали контракт на поставку Багдаду танков Т-90, которые хорошо зарекомендовали себя в боевых действиях в Сирии.

"Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество большое", – заявил "Известиям" В.Кожин (судя по этому заявлению, речь может идти о нескольких сотнях машин – прим. ЦАМТО).

Таким образом, после исполнения договора иракская армия будет укомплектована как российскими, так и американскими танками, отмечает газета.

Как пишут "Известия", танк Т–90 привлек внимание Минобороны Ирака после начала боевых действий в Сирии и Ираке. Машина сочетает в себе высокую подвижность, огневую мощь и относительно небольшие габариты и вес. Танк состоит на вооружении российской армии, а также ВС Сирии, Алжира, Азербайджана и Индии Переговоры о поставках Т-90 ведутся с Вьетнамом. Как сообщил "Известиям" Владимир Кожин, "большой запрос" на покупку Т-90 есть и у Кувейта, диалог по этому контракту пока продолжается.

Как отмечает "РИА Новости", ранее о поставках Т-90 Ираку сообщила компания-производитель танков – Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Согласно данным компании, первая партия насчитывает 73 танка с поставкой заказчику в 2017 году.

При этом, по информации "Известий", за первой партией последуют и другие. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, куда "Известия" обратились за комментариями, не стали раскрывать детали сделки.