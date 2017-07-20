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Одной из целей сбора руководящего состава Вооруженных Сил стал обмен опытом проведения операции в Сирии

21.07.2017 ЦАМТО 223 0
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Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Андрей Картаполов
Слева направо: министр обороны России Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России и генерал-полковник Андрей Картаполов во время совещания
Источник: Дмитрий Азаров/ Коммерсантъ

ЦАМТО, 20 июля. Распространение опыта проведения операции в Сирии было главной целью полевых занятий на полигоне Мулино в Нижегородской области в рамках оперативного сбора руководящего состава Вооруженных Сил, который начался 18 июля.

Об этом, как передает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ, в беседе с журналистами сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Цель мероприятия – дать практику командующим общевойсковыми объединениями, командирам соединений в организации подготовки войск с учетом того опыта, который мы получили в Сирийской Арабской Республике", – сказал он.

В частности, речь идет о том, пояснил А.Картаполов, как этот боевой опыт "применить на практике, как его использовать в мероприятиях ежедневной боевой подготовки".
20.07.2017
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ

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