Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

«Вертолеты России» и United Helicopters подписали контракты на поставку 10 вертолетов в Китай

21.07.2017 АО «Вертолеты России» 293 0
0
Понравилась новость?
 0
Ка-32А11ВС
Гражданский многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2017 заключил с компанией United Helicopters International Group три контракта, по которым китайским эксплуатантам в 2017-2018 годах будут поставлены 10 вертолетов.


В частности, согласно подписанным соглашениям, United Helicopters получит 5 легких вертолетов Ансат в медицинской комплектации, три Ми-171 в транспортном исполнении и два пожарных Ка-32А11ВС для последующей поставки операторам в Китае.

«Китай заинтересован в эксплуатации высококачественных гражданских вертолетов. Российские машины обладают большим потенциалом на этом рынке благодаря передовым конструктивным решениям и уникальным летным характеристикам. Наши китайские партнеры могут подтвердить это после многих лет успешной эксплуатации российских вертолетов. Я уверен, что эта поставка, которая впервые включает медицинский Ансат, будет способствовать обновлению и укреплению вертолетного парка Китая», - отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский по итогам подписания.


Первая партия вертолетов будет поставлена заказчику до конца 2017 года, а полностью контракты будут исполнены в середине 2018 года. В первый транш войдут два Ка-32, которые будут использоваться китайскими компаниями для пожаротушения, в том числе, в условиях сложного городского рельефа с ограниченным доступом к высотным зданиям. Ка-32 также идеально приспособлен для работы в труднодоступных горных и лесных районах и может совершать посадку вне стационарных площадок.


Вертолеты Ка-32 уже несколько лет используются в Китае для выполнения пожарно-спасательных миссий. Выполненный по соосной схеме расположения винтов, Ка-32 считается одним из лучших вертолетов для борьбы с сильными пожарами в городских условиях.


Впервые в Китай будет поставлен Ансат в медицинском исполнении. Медико-эвакуационный вертолет является самым быстрым и эффективным методом транспортировки людей, которым необходима немедленная медпомощь. Вертолет Ансат, оборудованный медицинским модулем, используется для пациентов в критическом состоянии, а также для людей, которые не могут быть транспортированы на большие расстояния традиционными средствами из-за возраста, ограниченной подвижности или болезни. Медико-эвакуационные вертолеты также незаменимы для людей, живущих в отдаленных или труднодоступных районах, где подходящие медицинские учреждения недоступны.


«Китай в настоящее время переживает бум на медицинском рынке. Мы ожидаем расширения использования медицинской авиации. Китайское правительство устанавливает высокие требования к медицинским учреждениям в отношении технической надежности и высокой эффективности при операциях по спасению жизней людей. Вертолеты российского производства, известные во всем мире, полностью отвечают этим требованиям. Ансат в медицинском исполнении известен как вертолет с выдающимися характеристиками. Это полноценный воздушный транспорт скорой помощи со всем необходимым медицинским оборудованием. Кроме того, у Ансата самая низкая стоимость среди конкурентов в этом классе. Правительство Китая, проявляя заботу о своих гражданах и постоянно повышая уровень безопасности и качества жизни, в ближайшем будущем планирует приобрести большое количество таких вертолетов для максимального удовлетворения потребностей населения», - подчеркнул управляющий директор United Helicopters Ли Сюэфэн.


Вертолеты Ми-171 также широко используются в Китае в течение длительного времени для транспортировки и эвакуации людей из зон бедствия, а также для перевозки различных грузов, включая медицинские принадлежности, гуманитарную помощь и строительные материалы.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Ансат
Ка-32
Ка-32А11ВС
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
UHeliG
Вертолеты России
Ростех
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.07 10:20
  • 62
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 21.07 09:56
  • 191
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 21.07 09:55
  • 16121
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.07 09:53
  • 217
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 21.07 09:39
  • 3
Завершен первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения
  • 21.07 09:33
  • 2
КТРВ планирует закончить работу над новой авиабомбой КАБ-250 до конца года
  • 21.07 09:12
  • 1
США испугались интеллекта российских боевых "монстров"
  • 21.07 08:17
  • 5
Россия не планирует возобновлять производство "Русланов"
  • 21.07 07:25
  • 5
Партия новых корветов начнет поступать на Тихоокеанский флот с конца июня
  • 21.07 05:43
  • 3
Координационный совет обсудил специфические проблемы применения ЭКБ в аэрокосмическом комплексе
  • 21.07 04:54
  • 2
Иран показал России свои бомбы
  • 21.07 03:52
  • 62
На пороге - 258 МиГ-35
  • 21.07 02:38
  • 6
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 21.07 01:15
  • 1
Т-72. Эволюция броневой защиты башни
  • 20.07 23:44
  • 2
NI рассказал, чьи танки способны победить в войне "Востока против Запада"
другие обсуждаемые темы