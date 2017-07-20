«Вертолеты России» и United Helicopters подписали контракты на поставку 10 вертолетов в Китай



Гражданский многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Гражданский многоцелевой вертолет Ка-32А11ВСИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2017 заключил с компанией United Helicopters International Group три контракта, по которым китайским эксплуатантам в 2017-2018 годах будут поставлены 10 вертолетов.

В частности, согласно подписанным соглашениям, United Helicopters получит 5 легких вертолетов Ансат в медицинской комплектации, три Ми-171 в транспортном исполнении и два пожарных Ка-32А11ВС для последующей поставки операторам в Китае.

«Китай заинтересован в эксплуатации высококачественных гражданских вертолетов. Российские машины обладают большим потенциалом на этом рынке благодаря передовым конструктивным решениям и уникальным летным характеристикам. Наши китайские партнеры могут подтвердить это после многих лет успешной эксплуатации российских вертолетов. Я уверен, что эта поставка, которая впервые включает медицинский Ансат, будет способствовать обновлению и укреплению вертолетного парка Китая», - отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский по итогам подписания.

Первая партия вертолетов будет поставлена заказчику до конца 2017 года, а полностью контракты будут исполнены в середине 2018 года. В первый транш войдут два Ка-32, которые будут использоваться китайскими компаниями для пожаротушения, в том числе, в условиях сложного городского рельефа с ограниченным доступом к высотным зданиям. Ка-32 также идеально приспособлен для работы в труднодоступных горных и лесных районах и может совершать посадку вне стационарных площадок.

Вертолеты Ка-32 уже несколько лет используются в Китае для выполнения пожарно-спасательных миссий. Выполненный по соосной схеме расположения винтов, Ка-32 считается одним из лучших вертолетов для борьбы с сильными пожарами в городских условиях.

Впервые в Китай будет поставлен Ансат в медицинском исполнении. Медико-эвакуационный вертолет является самым быстрым и эффективным методом транспортировки людей, которым необходима немедленная медпомощь. Вертолет Ансат, оборудованный медицинским модулем, используется для пациентов в критическом состоянии, а также для людей, которые не могут быть транспортированы на большие расстояния традиционными средствами из-за возраста, ограниченной подвижности или болезни. Медико-эвакуационные вертолеты также незаменимы для людей, живущих в отдаленных или труднодоступных районах, где подходящие медицинские учреждения недоступны.

«Китай в настоящее время переживает бум на медицинском рынке. Мы ожидаем расширения использования медицинской авиации. Китайское правительство устанавливает высокие требования к медицинским учреждениям в отношении технической надежности и высокой эффективности при операциях по спасению жизней людей. Вертолеты российского производства, известные во всем мире, полностью отвечают этим требованиям. Ансат в медицинском исполнении известен как вертолет с выдающимися характеристиками. Это полноценный воздушный транспорт скорой помощи со всем необходимым медицинским оборудованием. Кроме того, у Ансата самая низкая стоимость среди конкурентов в этом классе. Правительство Китая, проявляя заботу о своих гражданах и постоянно повышая уровень безопасности и качества жизни, в ближайшем будущем планирует приобрести большое количество таких вертолетов для максимального удовлетворения потребностей населения», - подчеркнул управляющий директор United Helicopters Ли Сюэфэн.

Вертолеты Ми-171 также широко используются в Китае в течение длительного времени для транспортировки и эвакуации людей из зон бедствия, а также для перевозки различных грузов, включая медицинские принадлежности, гуманитарную помощь и строительные материалы.