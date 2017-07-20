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"Вертолеты России" договорились о поставке 10 вертолетов в Китай

21.07.2017 ТАСС 105 0
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Ка-32A11BC
Вертолет Ка-32A11BC в КНР
Источник: www.helicopter.su

Китай получит 5 легких вертолетов "Ансат" в медицинской комплектации, три Ми-171 в транспортном исполнении и два пожарных Ка-32А11ВС

ЖУКОВСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 договорился с группой United Helicopters о поставке 10 вертолетов в Китай. Машины будут поставлены в 2017-2018 годах, говорится в пресс-релизе холдинга.

"Согласно подписанным соглашениям, United Helicopters получит 5 легких вертолетов "Ансат" в медицинской комплектации, три Ми-171 в транспортном исполнении и два пожарных Ка-32А11ВС для последующей поставки операторам в Китае", - отмечается в сообщении.

 

Группа компаний United Helicopters International Group Limited является официальным дистрибьютором продукции "Вертолетов России" на территории Китая.

"Вертолеты России" - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. В 2016 году выручка холдинга по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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Ка-32
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