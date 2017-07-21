КТРВ планирует закончить работу над новой авиабомбой КАБ-250 до конца года
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Российская корректируемая авиабомба КАБ-250
Источник: Военное обозрение
Ракеты с элементами искусственного интеллекта появятся в России через несколько лет
ЖУКОВСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Работы над созданием корректируемой авиабомбы КАБ-250 планируется завершить до конца года. Об этом в четверг сообщил гендиректор Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.
"Представленная корректируемая авиационная бомба КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения... Рассчитываю, что до конца года мы работу над этим изделием закончим", - сказал он на авиасалоне МАКС-2017.
Корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250 предназначена для поражения различной техники, укреплений, складов, элементов инфраструктуры и других объектов противника. За счет использования лазерной системы наведения бомба имеет высокую точность попадания.
Ракеты с искусственным интеллектом
Обносов также заявил, что ракеты с элементами искусственного интеллекта появятся в России через несколько лет.
"Мы видели этот пример, и когда американцы применили в Сирии... когда можно перенаправлять (ракеты - прим. ТАСС) на цели. В этом направлении работы ведутся, это очень серьезная область, где требуются фундаментальные исследования. На сегодняшний момент определенные успехи есть, но до конкретики мы еще поработаем несколько лет", - сказал Обносов, отвечая на вопрос о создании ракет с элементами искусственного интеллекта.
Гендиректор также отметил, что КТРВ планирует к 2020 году создать высокоточную крылатую ракету с дальностью 1000 км и точностью в несколько метров.
Гиперзвуковые беспилотники
Гиперзвуковые беспилотные летательные аппараты появятся в России в 2020 годы, заявил Обносов.
"Второе направление - когда происходит длительное управление полетом на гиперзвуковых скоростях. Решить эту задачу даже на низких гиперзвуковых скоростях в шесть-семь махов очень сложно. Я думаю, что в 2020 годы это все таки будет серьезное освоение гиперзвуковых скоростей с точки зрения беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.
Обносов отметил также, что "в этом направлении работа идет, в двигателях идет серьезная работа, по материалам, по системам". Также он признал, что осложнения тоже есть, ведь это "серьезные разработки".
Модернизация скоростной подводной ракеты "Шквал"
Работы по модернизации скоростной подводной ракеты "Шквал" ведутся в России, они включены в новую госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы, сообщил Обносов.
"Работа в этом направлении ведется я думаю параметры будут серьезно улучшены", - сказал он.
"Да", - также сказал Обносов, отвечая на вопрос, включены ли эти работы в новую госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы.
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20.07.2017
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принадлежат ТАСС
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Сергей-82
9988
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№1
21.07.2017 04:45
Цитата, q
Гендиректор также отметил, что КТРВ планирует к 2020 году создать высокоточную крылатую ракету с дальностью 1000 км и точностью в несколько метров.Как понимаю это наш ответ на AGM-158 JASSM и про нее говорили в составе номенклатуры Су-34М.
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KonezLiberalizma
28
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№2
21.07.2017 09:33
http://rusvesna.su/news/1500588601 Из открытых данных следует, что арсенал ракет дальнего радиуса С-500 состоит из ракет типа 40Н6 М (дальность около 600 км) и гиперзвуковых ракет 77Н6-Н и 77Н6-Н1, тактико-технические характеристики (ТТХ) которых неизвестны.
Гиперзвуковые ракеты должны преодолевать скоростной рубеж в 4–5 чисел Маха (1 Мах, или скорость звука, приблизительно равняется 340 м/с). Эксперты предполагают, что 77Н6-Н и 77Н6-Н1 способны перехватывать цели, летящие со скоростью до 7 км/с (около 20 Махов).
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