Испытания "Адмирала Макарова" почти завершены, осталось проверить один вид оружия
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Фрегат «Адмирал Макаров» у стенки петербургского Морвокзала
Источник: Алексей Даничев / РИА Новости
По словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, как только испытания будут закончены, фрегат тут же будет принят в состав флота
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", строящийся для Черноморского флота, прошел практически все испытания, для его приемки осталось проверить только один вид его оружия. Об этом журналистам рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Фрегат полностью достроен, все его системы испытаны, за исключением одного вида оружия, которое находится на завершающем цикле испытаний. Вопросов по работоспособности и претензий у военных нет. Как только наш поставщик закончит испытания на "Макарове", он тут же будет принят в состав флота", - сказал Рахманов.
Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен 29 февраля 2012 года и спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии сторожевых кораблей проекта 11356, строящихся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" по заказу Министерства обороны РФ. Первые два корабля серии - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - были сданы 11 марта и 7 июня 2016 года, в настоящее время они выполняют задачи в составе Черноморского флота.
Ранее в Минобороны сообщали, что передача корабля флоту ожидается в ноябре этого года.
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20.07.2017
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