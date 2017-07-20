Россия и Китай ведут работы по разработке ракетного вооружения
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Ракеты зенитного ракетного комплекса Бук-М2Э на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Россия и Китай ведут ряд опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке ракетного вооружения, заявил журналистам гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
"Естественно, там, где нам это выгодно, мы ищем партнеров. Известный пример - российско-индийская ракета "Брамос", которая за последние 15 лет показала высокую эффективность. Если будут предложения из Китая, мы их рассмотрим. Сегодня мы с ним связаны по ряду ОКРов по линии "Рособоронэкспорта". Конкретики вам я огласить не могу", - сказал Обносов.
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20.07.2017
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