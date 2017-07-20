Сотни Т-90: эксперт дал прогноз по военным контрактам России и Ирака



Деловое рукопожатие. Архивное фото

Источник: © Fotolia / FotolEdhar Деловое рукопожатие. Архивное фотоИсточник: © Fotolia / FotolEdhar

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Потенциал иракской армии после приобретения российских танков Т-90 существенно укрепится: по предварительной оценке, речь может идти о покупке нескольких сотен танков в версии Т-90С, а также машин поддержки "Терминатор", считает известный военный эксперт Игорь Коротченко.

О заключении контракта газете "Известия" ранее сообщил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин. Производитель танков - корпорация "Уралвагонзавод" - отмечала, что только в первой партии запланировано 73 танка.

Сотни Т-90С для Ирака

В беседе с РИА Новости эксперт напомнил, что ранее Россия оказала значительную военно-техническую помощь армии Ирака в рамках заключенных тогда контрактов, поставив, в частности, штурмовики Су-25, которые своими массированными ударами смогли затормозить наступление боевиков ИГ* на позиции иракской армии.

"Эти самолеты сыграли огромную роль, потому что Ирак иначе мог бы просто пасть под натиском ИГИЛ*. Разумеется, такие вещи Багдад не забывает. Поэтому последовали новые контракты. И нынешний контракт - очередное свидетельство огромного авторитета, которым пользуется российская военная техника. Потенциал армии Ирака после выполнения нынешнего контракта серьезно укрепится", - сказал Коротченко.

По его словам, танки Т-90 активно использовались сирийской правительственной армией и "показали себя блестяще в ходе боевых действий, в том числе и когда игиловцы "работали" по Т-90 из новейших версий противотанковых комплексов американского производства, которые попали в их руки".

"И то, что танки смогли после даже нескольких попаданий продолжить выполнение боевых задач, то есть не были поражены ни сами машины, ни их экипажи, все это, естественно, учитывалось иракской стороной", - добавил Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что параметры нынешнего контракта не раскрываются - "но очевидно, что речь может идти о нескольких сотнях танков Т-90С".

Возможные средства поддержки

По словам Коротченко, "хотелось бы рассчитывать на то, что, понимая роль и значение танков в современной войне - гибридной, не масштабной, Ирак, возможно, также закупил у нашей страны и средства поддержки танков на поле боя".

Речь идет о боевой машине поддержки танков "Терминатор", известной в разных вариациях, пояснил эксперт.

"В боях с ИГИЛ* "Терминатор" решал бы задачи поражения наиболее опасных целей - например, гранатометных расчетов террористов, действуя в едином боевом порядке с Т-90С", - сказал Коротченко.

Первое место России

По его мнению, в целом нынешний контракт будет способствовать продвижению продукции корпорации "Уралвагонзавод" на внешних рынках.

"Ирак - реально воюющая страна, а лучшей проверкой оружия является именно война, причем война нового типа - гибридная, против нерегулярных вооруженных формирований, террористов, где классическая боевая техника должна быть адаптирована под решение таких боевых задач", - пояснил собеседник агентства.

По словам Коротченко, можно уверенно говорить о том Россия по уровню своей бронетанковой техники находится на первом месте в мире и имеет отличный задел для будущих разработок.

"Все остальные зарубежные танки четвертого поколения как минимум не превосходят новейшие версии модернизированного Т-90. А российская "Армата", как танк пятого поколения, существенно превосходит все имеющиеся сегодня в мире, потому что на Западе к разработке танков пятого поколения никто вообще еще не приступал", - отметил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.