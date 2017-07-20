Госдума приняла закон, освобождающий оборонные госконтракты от залога
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Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский законопроект, в соответствии с которым оборонные госконтракты с банковским сопровождением не будут требовать обязательного обеспечения.
Обеспечение - денежный залог, который предоставляется победителем тендера при заключении контракта для покрытия возможного ущерба заказчика на случай неисполнения или некачественного исполнения поставщиком обязательств.
Законопроект разработан для повышения эффективности системы государственного оборонного заказа (ГОЗ) и совершенствования мер антимонопольного регулирования в этой сфере, говорится в сопроводительных документах.
Кроме того, законопроект повышает для головных исполнителей поставок продукции по ГОЗ лимит на оплату расходов до 5 миллионов рублей в месяц. Для остальных исполнителей госконтрактов этот лимит останется на уровне 3 миллионов.
Еще одна новация - контролирующие органы начнут вести реестр компаний, уклонявшихся от заключения контракта на поставку продукции, необходимой исполнителю для выполнения ГОЗ. Такие компании, по решению правительства, не смогут рассчитывать на государственную поддержку. Предполагается, что эта мера "позволит сократить количество организаций, необоснованно уклоняющихся от заключения контрактов" в этой сфере.
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20.07.2017
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