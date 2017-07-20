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Инженеры Севфлота на учениях развернули причал в "арктических" условиях

21.07.2017 РИА Новости 71 0
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Мост ТММ-3М2
Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016
Источник: АО «Галичский автокрановый завод»

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Военные инженеры Северного флота развернули причал в условиях, приближенных к арктическим, во время учений в Кольском заливе; их результат необходим для подготовки предложений по использованию техники инженерных войск для оборудования временных пунктов базирования СФ в условиях Арктики, заявил начальник пресс-службы флота Вадим Серга.

"Одной из главных задач учения стала проверка возможности оборудования причальной инфраструктуры для базирования кораблей и судов, приема и передачи грузов в условиях Арктики за счет сил и средств отдельного морского инженерного батальона Северного флота", - сказал он.

Серга добавил, что основное внимание во время учений было уделено соединению плавпричала с берегом при помощи раскладного моста ТММ-3. Этот мост в состоянии выдержать технику весом до 60 тонн.

Во время укладки моста, специалисты принимали во внимание ветер и колебание уровня моря. Также инженеры учли воздействие соленой воды на его металлические конструкции.

"После анализа результатов проведенного учения будут подготовлены предложения по использованию штатной техники инженерных войск для оборудования временных пунктов базирования Северного флота в условиях Арктики", - сказал Серга.

В учениях принимали участие военнослужащие инженерно-дорожной роты, имеющие большой опыт в оборудовании переправ в условиях Крайнего Севера.
20.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Проекты
Арктика
СФ

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