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Россия и Ирак заключили контракт на поставку танков Т-90

21.07.2017 РИА Новости 187 0
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Танк Т-90. Архивное фото
Танк Т-90. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия и Ирак заключили контракт на поставку Багдаду танков Т-90, зарекомендовавших себя в Сирии, заявил помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин газете "Известия".

Ранее о поставках 73 танков в Ирак сообщила корпорация "Уралвагонзавод", которая является производителем боевых машин.

"Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество (танков. - Прим. ред.) большое", - сказал изданию Кожин.

По данным газеты, поставка более 70 танков - лишь первая партия техники, за которой последуют и другие. Тем не менее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, куда газета обратилась за комментариями, не стали раскрывать детали сделки.

Кожин также рассказал, что "большой запрос" на покупку Т-90 есть и у Кувейта, но диалог по этому контракту продолжается.

Т-90МС - новейшая экспортная версия танка Т-90АМ. Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом, который позволяет эффективнее уничтожать живую силу противника.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Кувейт
Россия
Сирия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
ФСВТС РФ

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