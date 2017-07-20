Россия и Ирак заключили контракт на поставку танков Т-90



Танк Т-90. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Танк Т-90. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия и Ирак заключили контракт на поставку Багдаду танков Т-90, зарекомендовавших себя в Сирии, заявил помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин газете "Известия".

Ранее о поставках 73 танков в Ирак сообщила корпорация "Уралвагонзавод", которая является производителем боевых машин.

"Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество (танков. - Прим. ред.) большое", - сказал изданию Кожин.

По данным газеты, поставка более 70 танков - лишь первая партия техники, за которой последуют и другие. Тем не менее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, куда газета обратилась за комментариями, не стали раскрывать детали сделки.

Кожин также рассказал, что "большой запрос" на покупку Т-90 есть и у Кувейта, но диалог по этому контракту продолжается.

Т-90МС - новейшая экспортная версия танка Т-90АМ. Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом, который позволяет эффективнее уничтожать живую силу противника.