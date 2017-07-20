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Мексика хочет купить у России дополнительную партию вертолетов Ми-17

21.07.2017 ТАСС 140 0
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Ми-171
Вертолет Ми-171
Источник: © Фото : Public domain

В "Рособоронэкспорте" отметили, что такие вертолеты активно используются в мексиканских силовых структурах

ЖУКОВСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Мексика рассматривает возможность закупки в РФ дополнительной партии вертолетов типа Ми-17. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава делегации компании "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) на авиасалоне МАКС-2017 Сергей Ладыгин.

"Вертолеты типа Ми-17 активно используются в мексиканских силовых структурах - министерстве национальной обороны, министерстве морского флота и национальной полиции. Мексиканская сторона планирует закупить в России новую партию таких вертолетов", - сказал он.

Ладыгин также сообщил, что большой интерес у мексиканских партнеров вызывают вертолеты Ка-226 и "Ансат", а в случае заинтересованности российскими боевыми вертолетами, в том числе Ми-35 или Ми-28НЭ, "Рособоронэкспорт" готов поставить их в эту страну.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Мексика
Россия
Продукция
Ансат
КА-226
Ми-17
Ми-28Н
Ми-35
Компании
Ростех
РОЭ

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