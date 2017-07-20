Мексика хочет купить у России дополнительную партию вертолетов Ми-17
|
|
Вертолет Ми-171
Источник: © Фото : Public domain
В "Рособоронэкспорте" отметили, что такие вертолеты активно используются в мексиканских силовых структурах
ЖУКОВСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Мексика рассматривает возможность закупки в РФ дополнительной партии вертолетов типа Ми-17. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава делегации компании "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) на авиасалоне МАКС-2017 Сергей Ладыгин.
"Вертолеты типа Ми-17 активно используются в мексиканских силовых структурах - министерстве национальной обороны, министерстве морского флота и национальной полиции. Мексиканская сторона планирует закупить в России новую партию таких вертолетов", - сказал он.
Ладыгин также сообщил, что большой интерес у мексиканских партнеров вызывают вертолеты Ка-226 и "Ансат", а в случае заинтересованности российскими боевыми вертолетами, в том числе Ми-35 или Ми-28НЭ, "Рособоронэкспорт" готов поставить их в эту страну.
|
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.04.2017 LAAD 2017: контрактов не ожидали, но за оружием из РФ выстроились очереди
05.04.2017 "Рособоронэкспорт": РФ готова к борьбе за заказчика на выставке LAAD-2017 в Бразилии
30.03.2016 «Рособоронэкспорт» проведет в Чили переговоры с латиноамериканскими партнерами по перспективным проектам
19.02.2015 "Ростех" в Бангалоре: вертолеты, двигатели и авионика будущего
20.05.2014 Конкурировать - значит меняться
07.05.2013 «Рособоронэкспорт» представит более 200 образцов вооружения и военной техники на выставке в Стамбуле
30.05.2012 HeliRussia-2012
24.05.2017 "Рособоронэкспорт" представит на выставке в Москве задействованные в Сирии беспилотники