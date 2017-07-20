«Вертолеты России» и ОДК подписали соглашение о поставках двигателей до 2022 года



Турбовальный двигатель ТВ7-117В

Источник: Станислав Красильников/ТАСС Турбовальный двигатель ТВ7-117ВИсточник: Станислав Красильников/ТАСС

Холдинг «Вертолеты России» и Объединена двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию Ростех) в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2017 заключили генеральное соглашение, определяющее объемы поставок произведенных ОДК вертолетных двигателей на ближайшие пять лет.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский и генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов.

Соглашение определяет объем поставок двигателей для холдинга «Вертолеты России» до 2022 года на общую сумму свыше 75 миллиардов рублей. Поставляться будут российские двигатели ВК-2500, в том числе, последняя модификация ВК-2500П/ПС, а также ТВ7-117В.

«Данное соглашение позволяет нам рассчитывать на своевременные и ритмичные поставки новейших двигателей производства ОДК для наших вертолетов в течение ближайших пяти лет. Для холдинга это чрезвычайно важно, поскольку от своевременной поставки двигателей напрямую зависит соблюдение сроков поставки вертолетной техники по уже заключенным и планируемым контрактам», - подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский по итогам подписания.

«Сейчас ОДК активно наращивает объемы производства двигателей ВК-2500, поступательно выполняя программу импортозамещения. Одновременно реализуются проекты создания новых изделий, – говорит генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов. – Подписанное сегодня соглашение позволит нам осуществлять долгосрочное планирование производственно-экономической деятельности и обеспечить стабильную загрузку мощностей для осуществления своевременных поставок двигателей в интересах одного из наших ключевых заказчиков – «Вертолетов России».

Ранее ОДК в рамках реализации программы импортозамещения обеспечила постановку на производство в России двигателя ВК-2500, предназначенного для большинства вертолетов «Ми» и «Ка». До этого в страну поставлялись вертолетные двигатели, производившиеся на Украине, а также мотокомплекты для финальной сборки. Сегодня ОДК наращивает темпы изготовления двигателей ВК-2500 с учетом нужд государственного заказчика, а также экспортных поставок. Двигатели ВК-2500 собираются полностью из российских комплектующих.

Новейшая модификация ВК-2500 – двигатель ВК-2500ПС с улучшенными эксплуатационными характеристиками и использованием современной российской цифровой электронной системы управления и контроля. В двигателе реализованы решения, позволяющие управлять ресурсными характеристиками в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Базовое применение ВК-2500ПС: вертолет Ми-171А2. Дальнейшим развитием семейства ВК-2500 является перспективная разработка «ОДК – Климов» – двигатель ВК-2500М.

Двигатель ТВ7-117В предназначен для применения на новейшем российском среднем вертолете Ми-38. ТВ7-117В обеспечивает безопасность полета вертолета, в том числе при экстремальных ситуациях, а также расширяет радиус действия за счет снижения расхода топлива.