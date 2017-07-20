"Алмаз-Антей" продал за рубеж в 2016 году рекордное число вооружений, несмотря на санкции
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АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС
По словам гендиректора концерна Яна Новикова, в 2016 году объем экспорта примерно в 2,5 раза превысил аналогичный показатель 2015 года
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Экспортный объем продукции военного назначения концерна ВКО "Алмаз-Антей" вырос в 2,5 раза в 2016 году, несмотря на международные санкции в отношении концерна. Об этом в четверг сообщил журналистам на Международном авиационно-космическом салоне гендиректор концерна Ян Новиков.
"Важной особенностью работы концерна по продвижению продукции военного назначения (ПВН) на экспорт является то, что она осуществляется в условиях сохранения действующих против нас международных санкций. Но даже с учетом этого фактора суммарный объем экспорта ПВН разработки и производства концерна в 2016 году превысил аналогичный показатель за 2015 год примерно в 2,5 раза", - сказал Новиков.
Он подчеркнул, что "этот показатель стал рекордным за все время существования холдинга".
"В портфеле заказов концерна как субъекта военно-технического сотрудничества [то есть в рамках самостоятельного права на внешнеэкономическую деятельность] в настоящее время по-прежнему преобладают заказы на поставку запасных частей и инструментов и комплектующих к вооружению, военной и специальной технике ПВО", - сказал гендиректор.
По его словам, в ближайшем будущем в структуре экспорта продукции военного назначения концерна ожидается повышение удельного веса поставок готовых изделий вооружения и военной техники ПВО, а также услуг по модернизации техники, имеющейся у инозаказчиков, и созданию у них техцентров по послепродажному обслуживанию.
Также Новиков сообщил, что значительно увеличился объем работы концерна с иностранными государствами по обучению иностранных специалистов эксплуатации и обслуживанию техники. "Также большое внимание уделяем вопросам создания региональных сервисных центров в государствах-участниках СНГ в контексте развития Объединенной системы ПВО СНГ. В рамках реализации этого направления сотрудничества проведен ряд переговоров с инозаказчиками и составлены "дорожные карты", - добавил гендиректор.
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20.07.2017
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