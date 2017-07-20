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МАКС-2017 в среду посетили 25 тыс. человек

21.07.2017 ТАСС 109 0
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Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Отмечается, что охрана общественного порядка была "обеспечена в полном объеме, нарушений на территории выставки не допущено"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Количество посетителей Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в среду составило около 25 тыс. человек, полиция и Росгвардия в полной мере обеспечили безопасность, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"19 июля 13-й международный авиационно-космический салон МАКС-2017 посетило около 25 тыс. человек", - сказал сотрудник пресс-службы. Охрана общественного порядка была "обеспечена в полном объеме, нарушений на территории выставки не допущено", подчеркнул он.

Собеседник отметил, что охрану общественного порядка и безопасности на территории выставки осуществляют сотрудники полиции и военнослужащие Росгвардии.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Росгвардия

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