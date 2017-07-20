МАКС-2017 в среду посетили 25 тыс. человек
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Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
Отмечается, что охрана общественного порядка была "обеспечена в полном объеме, нарушений на территории выставки не допущено"
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Количество посетителей Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в среду составило около 25 тыс. человек, полиция и Росгвардия в полной мере обеспечили безопасность, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
"19 июля 13-й международный авиационно-космический салон МАКС-2017 посетило около 25 тыс. человек", - сказал сотрудник пресс-службы. Охрана общественного порядка была "обеспечена в полном объеме, нарушений на территории выставки не допущено", подчеркнул он.
Собеседник отметил, что охрану общественного порядка и безопасности на территории выставки осуществляют сотрудники полиции и военнослужащие Росгвардии.
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20.07.2017
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