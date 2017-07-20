"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФ
|
|
Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
По данным газеты, это лишь первая партия техники, за которой последуют и другие
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия в текущем году поставит Ираку большую партию танков, сообщил газете "Известия" помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. Ранее сообщалось, что корпорация "Уралвагонзавод" в 2017 году поставит Ираку 73 танка Т-90С/СК.
"Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество [танков] большое", - заявил изданию Кожин.
По данным газеты, это лишь первая партия техники, за которой последуют и другие. "В данном случае можно говорить о поставке нескольких сотен машин, а сумма контракта может превышать $1 млрд. Этот заказ - большое подспорье для "Уралвагонзавода". Кроме того, данный контракт - серьезный внешнеполитический успех России. Ведь воевали в Ираке американцы, а выбор иракских военных в итоге пал на российский танк", - цитирует издание директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова.
Т-90С - экспортный вариант танка Т-90. Он имеет мощное вооружение, современную систему управления огнем, надежную броневую защиту и высокую маневренность, предназначен для борьбы в любое время суток и в различных природно- климатических условиях с танками, самоходными орудиями и другими бронированными объектами. Т-90СК является его командирским вариантом.
|
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.11.2016 Уралвагонзавод съезжает на "гражданку"
18.11.2016 Производитель "Арматы" хочет зарабатывать не только на танках
03.10.2013 Россия: Здравствуй, оружие ("The Financial Times", Великобритания)
03.07.2012 Выставка ТВМ-2012 завершилась: гражданские контракты есть, военных нет
10.04.2012 На рынки оружия Россия въедет на танке
21.02.2012 Генералы капитулировали
23.12.2011 "Армата" в резерве
14.09.2011 Броня слаба