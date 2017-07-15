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Rheinmetall получает крупный пакет заказов на сумму 115 миллионов евро

21.07.2017 Army Guide 140 0
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БМП Puma
БМП Puma во время церемонии передачи германскому Бундесверу первых серийных машин этого типа. Унтерлюс (Мюнстер), 24.06.2015
Источник: Marco Dorow / Бундесвер

Немецкий Бундесвер заключил контракт с Rheinmetall Group на поставку дополнительного оборудования, расширяющего возможности боевой машины пехоты Puma. Федеральное ведомство Bundeswehr по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке (BAAINBw) в Кобленце предоставило компании по управлению проектами заказ на комплексный пакет доработок с общей стоимостью € 260 миллионов (€ 218 миллионов без НДС). В дополнение к этому предлагается дополнительная модернизация с установкой дополнительных компонентов, для которой выделено € 108 миллионов (включая НДС). Член оборонного консорциума, которому поручено разрабатывать и производить Puma, Rheinmetall, получит из данного заказа € 115 млн (€ 97 млн без НДС).


Эти расширенные возможности будут способствовать дальнейшему повышению боевой эффективности Puma по ряду направлений, а также предоставлению улучшенных возможностей для обучения.


В частности, пакет расширения включает в себя, помимо прочего, разработку нового независимого от башни вспомогательного вооружения (TSWA) для Puma, установку усовершенствованной технологии визуализации и отображения информации и поставку новых учебных средств.


Независимая от башни система вспомогательного вооружения (TSWA) значительно улучшит боевую эффективность машины и особенно - ее возможности самообороны. Это боевой модуль с дистанционным управлением, стрелок которого располагаетсч в задней части боевого отделения машины, устанавливается на крыше кормы корпуса, а не на вращающейся башне. Это означает, что угроза может быть нейтрализована даже на очень близком расстоянии без использования основного вооружения, что особенно важно в городской застройке, и это значительно улучшает защиту экипажа. TSWA выстреливает 40-миллиметровые летальные и нелетальные (например, слезоточивый газ или ослепляющие гранаты) боеприпасами с максимальным радиусом действия 400 метров.


Новый заказ включает в себя сборку образца, подготовку системы для полномасштабного производства и изготовление трех опытных образцов TSWA. Заказ на фактическое серийное производство, в результате которого весь парк Puma будет модернизирован и получит новую систему вооруженич, ожидается в 2023 году.


В области визуализации Puma будет модернизироваться в соответствии с текущими стандартами, при этом существующий черно-белый монитор и сопутствующая оптика будут заменены современными высокоэффективными цветными дисплеями. Это обеспечит командира машины и стрелка изображением с высоким разрешением, очень подробным представлением об окружающей местности и текущей тактической ситуации. Это также откроет большие возможности для разведки и целеуказанич. Новый инфракрасный прожектор, установленный на корме машины, улучшит возможности ночного видения водителя. Недавно объявленный заказ на разработку включает в себя выборочную интеграцию технологии визуализации в три машины с осуществлением следующего серийного производства, предусмотренного на 2020 год.


Другой заказ включает в себя дополнительные учебные пособия для оператора башни Puma, одной из наиболее технически сложных подсистем этой БМП. Отдельная система изучения башни, состоящач из серийной башни и верхней части корпуса Puma, в будущем позволит командиру и наводчику тренироваться без необходимости использования реальной машины. Технический персонал может практиковаться в процедурах ремонта и восмтаноаления высокоэффективным, реалистичным образом. Это уменьшает расходование ресурсов, а также снижает затраты, поскольку позволяет избежать расходования ресурса машины и приводит к меньшему износу. Таким образом, обучение может проводиться гораздо более гибким образом.


Поставка учебных пособий для башни состоится в течение 2019-2023 гг. В заказ входят 11 новых стендов башни, а также модернизация уже существующей системы, что в будущем даст Бундесверу в общей сложности двенадцать систем или по две на батальон. В частности, они будут развернуты на всех немецких механизированных пехотных базах, а также в учебных центрах Бундесвера в Аахене и Мюнстере.


Боевая машина пехоты Puma является самой передовой системой в своем роде в мире. В том, что касается боевой эффективности, мобильности, возможностей C4I (управление и командование, разведками коммуникации) и ситуационной осведомленности, она устанавливает новые стандарты. Наряду с модульной высокоэффективной защитой, Puma обладает уникальной степенью летальности на поле боя и полностью способна участвовать в сетевых операциях. Достаточно просторная, чтобы перевозить девять военнослужащих, эта современная БМП может быть переброшена в район операций на военно-транспортном самолете A400M.


Puma в настоящее время осваивается немецкой армией. Поставка всех 350 машин, которая началась в июне 2015 года, планируется к завершению в 2020 году. Первые подразделения в пока что проходят подготовку по использованию и эксплуатации системы Puma.


Сергей Вэй
15.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
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Страны
Германия
Продукция
A400M
Компании
Rheinmetall
ГАЗ Группа
Проекты
2020-й год

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