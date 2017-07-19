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Россия провела демонстрационный показ С-400 для Индии

20.07.2017 Lenta.ru 97 0
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С-400 "Триумф"
Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округа
Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС

Россия провела для Индии демонстрационный показ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в условиях полигонной обстановки. Об этом в среду, 19 июля, на авиасалоне МАКС-2017 сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, передает "Интерфакс".

"На сегодняшний день осуществляются технические консультации. Проведен показ техники в условиях полигонной обстановки, испытаний, стрельб. "Рособоронэкспорт" проводит всю необходимую работу для подписания контракта в ближайшие сроки", — подчеркнул он.

О закупке С-400 в Индии заговорили в конце 2015 года. Как заявили индийские военные, они планируют приобрести "до пяти систем" на сумму до 39 тысяч кроров (5,83 миллиарда долларов).

В феврале 2017 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщал, что в настоящее время ведутся контрактные переговоры по С-400 для Индии и поставки, вероятно, начнутся уже в 2018-м.
19.07.2017
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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ

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