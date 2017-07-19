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"МиГ" пообещал показать военным концепт своей беспилотной техники

20.07.2017 Lenta.ru 109 0
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Скат
Полноразмерный макет боевого беспилотного летательного аппарата "Скат" (на заднем плане)
Источник: Антон Денисов/РИА «Новости»

РСК "МиГ" готовит предложения для Минобороны России по боевым беспилотным летательным аппаратам. Об этом на авиасалоне МАКС-2017 сообщил "Ленте.ру" гендиректор корпорации Илья Тарасенко.

"Мы, естественно, разрабатываем нашу беспилотную тематику и занимаемся этим вопросом более 20 лет. В ближайшее время мы подготовим определенный концепт по нашей беспилотной тематике и представим основному заказчику — Минобороны. После этого мы официально объявим, по каким проектам мы конкретно работаем", — заявил Тарасенко.

Ранее, в июне 2017 года, Тарасенко заявил, что "МиГ" ведет работы по трем направлениям в области легкой беспилотной техники: разведывательные дроны, аппараты радиоэлектронной борьбы и ударные машины.

Одним из наиболее известных беспилотных аппаратов корпорации "МиГ" является тяжелый турбореактивный беспилотник "Скат", впервые показанный на авиасалоне МАКС-2007. Машина должна была нести до 2000 килограммов боевой нагрузки.

О развитии проекта ничего не известно, однако в 2015 году занимавший тогда пост главы РСК "МиГ" Сергей Коротков (ныне генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации) указал, что работы над "Скатом" продолжаются.
19.07.2017
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