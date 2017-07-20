Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

России нечего скрывать, она пригласит иностранных наблюдателей на учения "Запад-2017" - замминистра обороны РФ Фомин

20.07.2017 Интерфакс-АВН 114 1
0
Понравилась новость?
 0
Александр Фомин
Александр Фомин
Источник: МО РФ

Жуковский. 19 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия пригласит западных наблюдателей на предстоящие российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017", сообщил "Интерфаксу" в среду заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Настанет время - позовем. Мы всегда зовем практически", - сказал он агентству на авиасалоне МАКС в Жуковском.

"Мы ничего не скрываем. Нам нечего скрывать", - заявил замминистра обороны РФ.

"Скоро соберем. Объявим", - сказал А.Фомин, отвечая на вопрос о том, когда могут быть направлены приглашения на учения наблюдателям, в том числе из стран НАТО.

У НАТО нет оснований обвинять Россию в нетранспарентности в связи с предстоящими российско-белорусскими учениями "Запад-2017", заявил "Интерфаксу" на прошлой неделе первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Они делают из мухи слона", - сказал Ф.Клинцевич, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что на учениях "Запад-2017" может быть задействовано больше военнослужащих, чем заявлено официально.

Сообщалось, что стратегические маневры "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. В них планируется задействовать около 13 тыс. человек.

Между тем командующий Балтфлотом РФ вице-адмирал Александр Носатов сообщил "Интерфаксу" в мае, что в учениях "Запад-2017" будут задействованы в той или иной мере практически все силы и средства Балтийского флота. "Это будут практически все подразделения морской, сухопутной и авиационной составляющих сил и средств флота", - сказал тогда командующий.

24 июня в интервью "Интерфаксу" А.Фомин сообщил, что Минобороны РФ накануне учений "Запад-2017" проведет специальный информационный брифинг для военных атташе иностранных государств.

"Наши белорусские коллеги придерживаются такого же подхода и ориентированы на открытость и прозрачность в ходе предстоящих маневров", - сказал тогда А.Фомин.

Де ле
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
NATO
БФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
sepheronx
78
№1
20.07.2017 04:34
Why?  Who cares how NATO cries.

Russia and Belarus hold an exercise in their own respective countries, NATO countries cry.  Russia states exactly what exercises are for.  Not aimed at anyone.  NATO?  They openly state it is against Russia.

So fuck NATO.  I would tell them strait up where they can go.  Tell them that if they can have exercises aimed at hurting a nation, so can Russia and Belarus.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:28
  • 30
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 20.07 05:26
  • 42
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 20.07 05:19
  • 16
Драйверы большой войны
  • 20.07 05:12
  • 3
Пентагон: ответные меры США на ситуацию вокруг ДРСМД будут готовы через несколько месяцев
  • 20.07 04:46
  • 4
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 20.07 04:34
  • 1
России нечего скрывать, она пригласит иностранных наблюдателей на учения "Запад-2017" - замминистра обороны РФ Фомин
  • 20.07 04:06
  • 25
Атомный подводный крейсер "Томск" Тихоокеанского флота успешно произвел пуск крылатой ракеты
  • 20.07 03:55
  • 195
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 20.07 03:47
  • 37
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 20.07 02:38
  • 16110
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 02:15
  • 1
Супероружие России времен холодной войны (The National Interest, США)
  • 20.07 02:12
  • 1
Тульские оборонные предприятия представили на МАКС-2017 свои ракеты "Гермес" и "Мера"
  • 20.07 01:28
  • 2
Минобороны назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
  • 19.07 23:50
  • 4
Российские ученые создали уникальную защиту от радиации
  • 19.07 22:34
  • 1
В "Ильюшине" рассказали о проектировании нового сверхтяжелого транспортника
другие обсуждаемые темы