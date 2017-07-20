России нечего скрывать, она пригласит иностранных наблюдателей на учения "Запад-2017" - замминистра обороны РФ Фомин
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Александр Фомин
Источник: МО РФ
Жуковский. 19 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия пригласит западных наблюдателей на предстоящие российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017", сообщил "Интерфаксу" в среду заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
"Настанет время - позовем. Мы всегда зовем практически", - сказал он агентству на авиасалоне МАКС в Жуковском.
"Мы ничего не скрываем. Нам нечего скрывать", - заявил замминистра обороны РФ.
"Скоро соберем. Объявим", - сказал А.Фомин, отвечая на вопрос о том, когда могут быть направлены приглашения на учения наблюдателям, в том числе из стран НАТО.
У НАТО нет оснований обвинять Россию в нетранспарентности в связи с предстоящими российско-белорусскими учениями "Запад-2017", заявил "Интерфаксу" на прошлой неделе первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Они делают из мухи слона", - сказал Ф.Клинцевич, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что на учениях "Запад-2017" может быть задействовано больше военнослужащих, чем заявлено официально.
Сообщалось, что стратегические маневры "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. В них планируется задействовать около 13 тыс. человек.
Между тем командующий Балтфлотом РФ вице-адмирал Александр Носатов сообщил "Интерфаксу" в мае, что в учениях "Запад-2017" будут задействованы в той или иной мере практически все силы и средства Балтийского флота. "Это будут практически все подразделения морской, сухопутной и авиационной составляющих сил и средств флота", - сказал тогда командующий.
24 июня в интервью "Интерфаксу" А.Фомин сообщил, что Минобороны РФ накануне учений "Запад-2017" проведет специальный информационный брифинг для военных атташе иностранных государств.
"Наши белорусские коллеги придерживаются такого же подхода и ориентированы на открытость и прозрачность в ходе предстоящих маневров", - сказал тогда А.Фомин.
Де ле
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19.07.2017
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sepheronx
78
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№1
20.07.2017 04:34
Why? Who cares how NATO cries.
Russia and Belarus hold an exercise in their own respective countries, NATO countries cry. Russia states exactly what exercises are for. Not aimed at anyone. NATO? They openly state it is against Russia.
So fuck NATO. I would tell them strait up where they can go. Tell them that if they can have exercises aimed at hurting a nation, so can Russia and Belarus.
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