России нечего скрывать, она пригласит иностранных наблюдателей на учения "Запад-2017" - замминистра обороны РФ Фомин



Александр Фомин

Источник: МО РФ Александр ФоминИсточник: МО РФ

Жуковский. 19 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия пригласит западных наблюдателей на предстоящие российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017", сообщил "Интерфаксу" в среду заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Настанет время - позовем. Мы всегда зовем практически", - сказал он агентству на авиасалоне МАКС в Жуковском.

"Мы ничего не скрываем. Нам нечего скрывать", - заявил замминистра обороны РФ.

"Скоро соберем. Объявим", - сказал А.Фомин, отвечая на вопрос о том, когда могут быть направлены приглашения на учения наблюдателям, в том числе из стран НАТО.

У НАТО нет оснований обвинять Россию в нетранспарентности в связи с предстоящими российско-белорусскими учениями "Запад-2017", заявил "Интерфаксу" на прошлой неделе первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Они делают из мухи слона", - сказал Ф.Клинцевич, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что на учениях "Запад-2017" может быть задействовано больше военнослужащих, чем заявлено официально.

Сообщалось, что стратегические маневры "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. В них планируется задействовать около 13 тыс. человек.

Между тем командующий Балтфлотом РФ вице-адмирал Александр Носатов сообщил "Интерфаксу" в мае, что в учениях "Запад-2017" будут задействованы в той или иной мере практически все силы и средства Балтийского флота. "Это будут практически все подразделения морской, сухопутной и авиационной составляющих сил и средств флота", - сказал тогда командующий.

24 июня в интервью "Интерфаксу" А.Фомин сообщил, что Минобороны РФ накануне учений "Запад-2017" проведет специальный информационный брифинг для военных атташе иностранных государств.

"Наши белорусские коллеги придерживаются такого же подхода и ориентированы на открытость и прозрачность в ходе предстоящих маневров", - сказал тогда А.Фомин.

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