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"Кронштадт" планирует наделить беспилотник "Орион" ударными функциями

20.07.2017 ТАСС 109 0
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Орион
Опытный образец беспилотного летательного аппарата "Орион" во время испытаний на аэродроме Протасово (Рязанская область), май 2017 года (c) rzn.info
Источник: bmpd

Группа "Кронштадт" и "Рособоронэкспорт" договорились совместно продвигать "Орион-Э" на зарубежные рынки

ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Группа "Кронштадт" планирует сделать экспортный вариант беспилотника "Орион" ударным. Об этом в среду сообщил генеральный директор группы Армен Исаакян.

"Мы работаем над модернизацией комплекса в опережающем порядке. Деталей мы рассказывать не можем, но в следующей версии экспортного облика мы планируем поставить такие функции", - сказал он, отвечая на вопрос об ударной версии "Ориона" на МАКС-2017.

Группа "Кронштадт" и "Рособоронэкспорт" договорились совместно продвигать "Орион-Э" на зарубежные рынки. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано на авиасалоне. Свои подписи под документом поставили Армен Исаакян и начальник департамента экспорта специмущества и услуг ВВС "Рособоронэкспорта" Сергей Корнев.

"Подписание соглашения знаменует собой начало работ по экспортному продвижению комплекса воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета "Орион-Э", разработанного беспилотным дивизионом группы "Кронштадт", - сообщили в компании.

В ходе авиасалона был проведен премьерный показ комплекса, в том числе презентация масштабной модели беспилотника, наземного пункта управления, ряда целевых нагрузок, а также демонстрация сценария применения беспилотника "Орион-Э" средствами единого виртуального поля боя.

"Демонстрация "Орион-Э" вызвала большой интерес иностранных партнеров и потенциальных заказчиков. Подписание соглашения с "Рособоронэкспортом" является важнейшим этапом успешного продвижения нового высокотехнологичного российского продукта на мировой рынок", - прокомментировал событие Исаакян.

Комплекс "Орион" позволяет решать задачи воздушной разведки и целеуказания, выполнять картографирование местности, находить узлы связи и места скрытия средств ПВО противника.

Беспилотный летательный аппарат "Орион-Э" имеет размах крыла в 16 метров и длину в восемь метров. Его максимальная взлетная масса составляет одну тонну, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. Его "потолок" по высоте достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной целевой нагрузкой составляет 24 часа, скорость горизонтального полета - до 200 км/ч.
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
РОЭ
Проекты
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