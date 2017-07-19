РФ получила заявки Кубы на модернизацию и доработку стоящей на вооружении техники - "Рособоронэкспорт"



Сергей Шойгу и Рауль Кастро осматривают технику ВС Кубы

Источник: МО РФ Сергей Шойгу и Рауль Кастро осматривают технику ВС КубыИсточник: МО РФ

Жуковский. 19 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Куба официально обратилась к РФ с запросом на модернизацию стоящей на вооружении этой страны техники, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"С Кубой у нас идет диалог. Мы договорились о программе сотрудничества на ближайшие два года. У нас есть заявки и запросы от кубинской стороны, в основном они связаны с модернизацией или доработкой существующей техники или с поставкой запасных частей", - сказал А.Михеев на брифинге с иностранными журналистами в среду в рамках авиасалона МАКС-2017.

А.Михеев добавил, что, возможно заключение прямых коммерческих контрактов или выполнение работ в кредит.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России заявляли, что в декабре 2016 года между РФ и Кубой была подписана программа технологического сотрудничества. Она будет действовать до 2020 года и предусматривает модернизацию оборонно-промышленного комплекса Кубы.

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