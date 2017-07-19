ЕКА поставит систему посадки для российской станции "Луна-27"
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Стенд Роскосмоса на авиасалоне МАКС-2017
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 19 июл - РИА Новости. Российская лунная станция "Луна-27" получит посадочное оборудование производства Европейского космического агентства (ЕКА), сообщил журналистам в среду глава "Роскосмоса" Игорь Комаров.
"Мы планируем посадку на (южном) полюсе,… где надо обеспечить точную посадку. Эту функцию будут выполнять приборы, которые поставит ЕКА", - сказал он.
По словам главы ЕКА Йохана-Дитриха Вёрнера, кроме этого, на аппарате будет установлена бурильная установка, которую также обеспечит европейская сторона.
Российская лунная программа предусматривает отправку в 2019 году малоразмерной демонстрационной посадочной станции "Луна 25" ("Луна-Глоб"), с помощью которой планируется отработать базовые технологии мягкой посадки на поверхность Луны.
В 2021 году к Луне отправится орбитальный космический аппарат "Луна-26" ("Луна-Ресурс ОА"). Он будет дистанционно исследовать Луну, около года вращаясь на орбите высотой примерно 200 км.
Ещё через год, в 2022 году, на южный полюс Луны будет отправлен посадочный аппарат "Луна-27" ("Луна-Ресурс ПА") с криогенной глубинной бурильной установкой. Данный аппарат будет оснащен системой высокоточной и безопасной посадки, что позволит существенно повысить точность посадки (до 3 километров), и тем самым улучшить возможность выбора предпочтительного места проведения научных исследований.
В рамках четвертого этапа в 2024 году на Луну планируется отправить автоматическую космическую станцию "Луна-29" ("Луна-Грунт") с грунтозаборным устройством, техническими средствами забора и термостатирования образцов грунта и системой доставки образцов на Землю для дальнейших исследований.
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19.07.2017
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