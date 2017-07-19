Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ЕКА поставит систему посадки для российской станции "Луна-27"

20.07.2017 РИА Новости 116 0
0
Понравилась новость?
 0
Стенд Роскосмоса на авиасалоне МАКС-2017
Стенд Роскосмоса на авиасалоне МАКС-2017
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 19 июл - РИА Новости. Российская лунная станция "Луна-27" получит посадочное оборудование производства Европейского космического агентства (ЕКА), сообщил журналистам в среду глава "Роскосмоса" Игорь Комаров.

"Мы планируем посадку на (южном) полюсе,… где надо обеспечить точную посадку. Эту функцию будут выполнять приборы, которые поставит ЕКА", - сказал он.

По словам главы ЕКА Йохана-Дитриха Вёрнера, кроме этого, на аппарате будет установлена бурильная установка, которую также обеспечит европейская сторона.

Российская лунная программа предусматривает отправку в 2019 году малоразмерной демонстрационной посадочной станции "Луна 25" ("Луна-Глоб"), с помощью которой планируется отработать базовые технологии мягкой посадки на поверхность Луны.

В 2021 году к Луне отправится орбитальный космический аппарат "Луна-26" ("Луна-Ресурс ОА"). Он будет дистанционно исследовать Луну, около года вращаясь на орбите высотой примерно 200 км.

Ещё через год, в 2022 году, на южный полюс Луны будет отправлен посадочный аппарат "Луна-27" ("Луна-Ресурс ПА") с криогенной глубинной бурильной установкой. Данный аппарат будет оснащен системой высокоточной и безопасной посадки, что позволит существенно повысить точность посадки (до 3 километров), и тем самым улучшить возможность выбора предпочтительного места проведения научных исследований.

В рамках четвертого этапа в 2024 году на Луну планируется отправить автоматическую космическую станцию "Луна-29" ("Луна-Грунт") с грунтозаборным устройством, техническими средствами забора и термостатирования образцов грунта и системой доставки образцов на Землю для дальнейших исследований.
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Проекты
Луна

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:28
  • 30
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 20.07 05:26
  • 42
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 20.07 05:19
  • 16
Драйверы большой войны
  • 20.07 05:12
  • 3
Пентагон: ответные меры США на ситуацию вокруг ДРСМД будут готовы через несколько месяцев
  • 20.07 04:46
  • 4
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 20.07 04:34
  • 1
России нечего скрывать, она пригласит иностранных наблюдателей на учения "Запад-2017" - замминистра обороны РФ Фомин
  • 20.07 04:06
  • 25
Атомный подводный крейсер "Томск" Тихоокеанского флота успешно произвел пуск крылатой ракеты
  • 20.07 03:55
  • 195
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 20.07 03:47
  • 37
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 20.07 02:38
  • 16110
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 02:15
  • 1
Супероружие России времен холодной войны (The National Interest, США)
  • 20.07 02:12
  • 1
Тульские оборонные предприятия представили на МАКС-2017 свои ракеты "Гермес" и "Мера"
  • 20.07 01:28
  • 2
Минобороны назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
  • 19.07 23:50
  • 4
Российские ученые создали уникальную защиту от радиации
  • 19.07 22:34
  • 1
В "Ильюшине" рассказали о проектировании нового сверхтяжелого транспортника
другие обсуждаемые темы