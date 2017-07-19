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Минобороны назвало дату начала строительства нового авианесущего крейсера

20.07.2017 РБК 98 0
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Шторм
Макет многоцелевого авианосца «Шторм»
Источник: Петр Ковалев / ТАСС

Минобороны России планирует заложить авианесущий крейсер к 2025 году, заявил журналистам замминистра обороны Юрий Борисов на авиасалоне МАКС-2017. Об этом сообщает «Интерфакс».


По словам Борисова, закладка произойдет около 2025 года, когда «подойдет новое поколение авиационной техники». «В планах Минобороны... есть закладка авианесущего крейсера», — сообщил он.


Замминистра обороны сообщил, что в планах ведомства обсуждается «создание палубного самолета, причем это может быть самолет вертикального взлета и посадки». «Это развитие «яковской» (самолетов вертикального взлета семейства «Як». — РБК) линии», — уточнил он.


Ранее сообщалось о планах Минобороны спроектировать новый авианесущий корабль до 2025 года, а также о том, что проектирование заложено в госпрограмму. Заявлялось, что корабль будет полноценным авианосцем с атомной энергетической установкой. Наиболее вероятным кандидатом был заявлен проект 23 000Э «Шторм», макет которого был представлен в 2015 году на Международном военно-морском салоне. Согласно проекту, взлет самолетов с него предусмотрен как с помощью катапульты, так и с помощью трамплина (как на ТАВКР «Адмирал Кузнецов»). Авиагруппа перспективного авианосца проекта «Шторм» может насчитывать до 90 самолетов.


Полноценный авианосец отличается от авианесущего крейсера приоритетом авиагруппы над ракетным вооружением, большим количеством самолетов и их разнообразием (включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения), а также наличием катапульт для взлета самолетов. Авианесущие крейсеры, напротив, сочетают в себе наступательное крейсерское (артиллерия, ракеты) и авиационное вооружение. Авианосцы обладают лишь оборонительным вооружением. Наступательное вооружение несут сопровождающие авианосец суда авианосной ударной группы (АУГ). Кроме того, функцией авианесущих крейсеров является прикрытие районов базирования и действия подводных лодок и корабельных соединений, в то время как авианосцы используются для ударных операций.


Самолеты вертикального взлета семейства «Як» (Як-36) использовались на советских авианесущих крейсерах проекта 1143. В начале 1990-х годов было разработано новое поколение самолетов вертикального взлета — Як-141, которым планировалось оснастить как корабли проекта 1143, так и новые авианесущие крейсеры проекта 1143.5 (будущий ТАВКР «Адмирал Кузнецов» и недостроенный атомный ТАВКР «Ульяновск»), однако из-за финансовых трудностей проект был закрыт, а авианесущие крейсеры проекта 1143 были выведены из состава флота.


На данный момент российский флот не имеет полноценных авианосцев. Единственным авианесущим судном является тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов». Он вооружен противокорабельными ракетами «Гранит». Авиагруппа «Кузнецова» во время похода в Сирию составила восемь самолетов МиГ-29К (УБ), 12 самолетов Су-33 и 24 вертолета Ка-27.
19.07.2017
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Гранит
Ка-27
МиГ-29К
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