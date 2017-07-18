Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Рябков: Москва ожидает ответа США на предложения по СНВ-3

20.07.2017 РИА Новости 115 0
0
Понравилась новость?
 0
Сергей Рябков
Сергей Рябков
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает на ответ США на свои предложения по выполнению договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), заявил во вторник замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Он подтвердил, что эта тема обсуждалась в ходе его переговоров с первым заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.

"Что касается стратегической стабильности, то действительно приближается контрольный срок выполнения ДСНВ - 5 февраля 2018 года. В принципе выполнение этого документа идет неплохо, но есть технические вопросы, которые требуют постоянного внимания. К сожалению, американская сторона при новой администрации слишком медленно и долго раскачивается в силу ряда причин, в том числе в силу отсутствия назначений на высоких должностях. Мы подталкиваем ее к тому, чтобы эти вопросы решались более динамично", - сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант".

Он пояснил, что Москва и Вашингтон в первую очередь "должны обеспечить полное выполнение договора к контрольной дате". "Во-вторых, приближается истечение его первоначального срока действия. Эта тема (перспективы договора) заслуживает обсуждения, ее нельзя оставлять без внимания. Мы предложили американской стороне обсудить эту тему, и рассчитываем на ее отклик", - сказал замглавы российского МИД.
18.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:28
  • 30
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 20.07 05:26
  • 42
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 20.07 05:19
  • 16
Драйверы большой войны
  • 20.07 05:12
  • 3
Пентагон: ответные меры США на ситуацию вокруг ДРСМД будут готовы через несколько месяцев
  • 20.07 04:46
  • 4
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 20.07 04:34
  • 1
России нечего скрывать, она пригласит иностранных наблюдателей на учения "Запад-2017" - замминистра обороны РФ Фомин
  • 20.07 04:06
  • 25
Атомный подводный крейсер "Томск" Тихоокеанского флота успешно произвел пуск крылатой ракеты
  • 20.07 03:55
  • 195
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 20.07 03:47
  • 37
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 20.07 02:38
  • 16110
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 02:15
  • 1
Супероружие России времен холодной войны (The National Interest, США)
  • 20.07 02:12
  • 1
Тульские оборонные предприятия представили на МАКС-2017 свои ракеты "Гермес" и "Мера"
  • 20.07 01:28
  • 2
Минобороны назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
  • 19.07 23:50
  • 4
Российские ученые создали уникальную защиту от радиации
  • 19.07 22:34
  • 1
В "Ильюшине" рассказали о проектировании нового сверхтяжелого транспортника
другие обсуждаемые темы