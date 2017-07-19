КРЭТ объединяет технические школы России

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Источник: http://kret.com/ Логотип Концерна «Радиоэлектронные технологии»Источник: http://kret.com/

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию Ростех, выступил соорганизатором круглого стола «Межведомственное сотрудничество в научно-образовательной сфере: опыт и перспективы» наряду с МГТУ им. Баумана и Ассоциацией технических университетов, который прошел в рамках деловой программы международного авиасалона МАКС-2017.

Разработка и развитие отечественных радиоэлектронных и информационных технологий, в том числе в защищенном исполнении, технических средств различного назначения является одним из важнейших направлений деятельности КРЭТ. При этом одним из ключевых направлений работы Концерна остается привлечение и воспитание новых кадров в данной отрасли.

«Выбранный вектор развития оборонного сектора экономики, в современных не простых условиях, определяет новое видение инновационного сотрудничества предприятий оборонных отраслей промышленности и научно-технических школ, – подчеркнул заместитель генерального директора КРЭТ Г.Джанджгава. – Этому должно способствовать укрепление связей образовательных учреждений высшего образования с научно-производственной базой Концерна».

Сотрудничество между КРЭТ и техническими школами России направлено на проведение совместных исследований для создания научно-технического задела в области многочисленных проблемно- ориентированных поисковых исследований. В ходе совместной работы будет сформирована высокотехнологичная система разработки математического и программного обеспечения для комплексного и качественного представления результатов научных исследований и опытно-конструкторских работ.

По итогам встречи, собравшиеся подписали совместный меморандум в котором призвали Минпромторг и Минобороны России разработать меры обеспечивающие более активное привлечение ВУЗов к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, а также принять ряд дополнительных мер по усилению взаимодействия между Минпромторгом и Минобрнауки.