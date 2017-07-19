Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

КРЭТ объединяет технические школы России

20.07.2017 ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» 135 0
0
Понравилась новость?
 0
Логотип Концерна «Радиоэлектронные технологии»
Логотип Концерна «Радиоэлектронные технологии»
Источник: http://kret.com/

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию Ростех, выступил соорганизатором круглого стола «Межведомственное сотрудничество в научно-образовательной сфере: опыт и перспективы» наряду с МГТУ им. Баумана и Ассоциацией технических университетов, который прошел в рамках деловой программы международного авиасалона МАКС-2017.


Разработка и развитие отечественных радиоэлектронных и информационных технологий, в том числе в защищенном исполнении, технических средств различного назначения является одним из важнейших направлений деятельности КРЭТ. При этом одним из ключевых направлений работы Концерна остается привлечение и воспитание новых кадров в данной отрасли.


«Выбранный вектор развития оборонного сектора экономики, в современных не простых условиях, определяет новое видение инновационного сотрудничества предприятий оборонных отраслей промышленности и научно-технических школ, – подчеркнул заместитель генерального директора КРЭТ Г.Джанджгава. – Этому должно способствовать укрепление связей образовательных учреждений высшего образования с научно-производственной базой Концерна».


Сотрудничество между КРЭТ и техническими школами России направлено на проведение совместных исследований для создания научно-технического задела в области многочисленных проблемно- ориентированных поисковых исследований. В ходе совместной работы будет сформирована высокотехнологичная система разработки математического и программного обеспечения для комплексного и качественного представления результатов научных исследований и опытно-конструкторских работ.


По итогам встречи, собравшиеся подписали совместный меморандум в котором призвали Минпромторг и Минобороны России разработать меры обеспечивающие более активное привлечение ВУЗов к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, а также принять ряд дополнительных мер по усилению взаимодействия между Минпромторгом и Минобрнауки.
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КРЭТ
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Ростех
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:28
  • 30
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 20.07 05:26
  • 42
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 20.07 05:19
  • 16
Драйверы большой войны
  • 20.07 05:12
  • 3
Пентагон: ответные меры США на ситуацию вокруг ДРСМД будут готовы через несколько месяцев
  • 20.07 04:46
  • 4
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 20.07 04:34
  • 1
России нечего скрывать, она пригласит иностранных наблюдателей на учения "Запад-2017" - замминистра обороны РФ Фомин
  • 20.07 04:06
  • 25
Атомный подводный крейсер "Томск" Тихоокеанского флота успешно произвел пуск крылатой ракеты
  • 20.07 03:55
  • 195
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 20.07 03:47
  • 37
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 20.07 02:38
  • 16110
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 02:15
  • 1
Супероружие России времен холодной войны (The National Interest, США)
  • 20.07 02:12
  • 1
Тульские оборонные предприятия представили на МАКС-2017 свои ракеты "Гермес" и "Мера"
  • 20.07 01:28
  • 2
Минобороны назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
  • 19.07 23:50
  • 4
Российские ученые создали уникальную защиту от радиации
  • 19.07 22:34
  • 1
В "Ильюшине" рассказали о проектировании нового сверхтяжелого транспортника
другие обсуждаемые темы