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Фонд «Сколково» подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Российские космические системы»

20.07.2017 АО «Российские космические системы» 152 0
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Соглашение Беляков и Тюлин
Вице-президент, Исполнительный директор Кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково» Алексей Беляков и Генеральный директор РКС Андрей Тюлин подписывают соглашение о сотрудничестве
Источник: http://www.russianspacesystems.ru/

Фонд «Сколково» и АО «Российские космические системы» (РКС) заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее совместную деятельность по поддержке, внедрению и коммерциализации разработок резидентов «Сколково». Соглашение было подписано в рамках XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 (18-23 июля, г. Жуковский Московской области).


Документ предусматривает возможность создания в Инновационном центре «Сколково» партнерского центра РКС, а также проведение совместных исследовательских программ при участии Сколковского института науки и технологий (Сколтеха).


Сотрудничество будет осуществляться по следующим основным направлениям:

  • глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС;
  • наземный комплекс управления космическими аппаратами;
  • космические системы поиска и спасения, гидрометеорологические обеспечения, радиотехнические обеспечения научных исследований космического пространства;
  • наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли;
  • беспилотные авиационные системы и сервисы на их основе;
  • системы промышленного мониторинга и оптимизации использования производственного оборудования.


Андрей Тюлин, Генеральный директор РКС: «Привлечение потенциала высокотехнологичных стартапов, создающих уникальные рыночные продукты, является частью стратегии РКС. У нас уже есть позитивные примеры сотрудничества в этом направлении с Фондом «Сколково» – в том числе создание уникальных решений для малых космических аппаратов. Также мы видим взаимный интерес в работе над перспективными решениями для навигации, дистанционного зондирования Земли и развитии беспилотных авиационных систем».


Алексей Беляков Вице-президент, Исполнительный директор Кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково»: «Подписание соглашения с таким игроком российской космической промышленности как РКС очень значимо для всей сколковской экосистемы. В то же время, соглашение о сотрудничестве между Фондом «Сколково» и РКС является закономерным следствием накопленного опыта взаимодействия, включающего инвестиции РКС в компании-резиденты Фонда «Сколково». Мы ожидаем новых сделок и надеемся, что наши компании смогут войти в продуктовые цепочки РКС».
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Российские космические системы»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
СКОЛКОВО
Проекты
БПЛА
ГЛОНАСС
Ядерный щит

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