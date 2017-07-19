Фонд «Сколково» подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Российские космические системы»



Вице-президент, Исполнительный директор Кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково» Алексей Беляков и Генеральный директор РКС Андрей Тюлин подписывают соглашение о сотрудничестве

Источник: http://www.russianspacesystems.ru/ Вице-президент, Исполнительный директор Кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково» Алексей Беляков и Генеральный директор РКС Андрей Тюлин подписывают соглашение о сотрудничествеИсточник: http://www.russianspacesystems.ru/

Фонд «Сколково» и АО «Российские космические системы» (РКС) заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее совместную деятельность по поддержке, внедрению и коммерциализации разработок резидентов «Сколково». Соглашение было подписано в рамках XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 (18-23 июля, г. Жуковский Московской области).

Документ предусматривает возможность создания в Инновационном центре «Сколково» партнерского центра РКС, а также проведение совместных исследовательских программ при участии Сколковского института науки и технологий (Сколтеха).

Сотрудничество будет осуществляться по следующим основным направлениям:

глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС;

наземный комплекс управления космическими аппаратами;

космические системы поиска и спасения, гидрометеорологические обеспечения, радиотехнические обеспечения научных исследований космического пространства;

наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли;

беспилотные авиационные системы и сервисы на их основе;

системы промышленного мониторинга и оптимизации использования производственного оборудования.

Андрей Тюлин, Генеральный директор РКС: «Привлечение потенциала высокотехнологичных стартапов, создающих уникальные рыночные продукты, является частью стратегии РКС. У нас уже есть позитивные примеры сотрудничества в этом направлении с Фондом «Сколково» – в том числе создание уникальных решений для малых космических аппаратов. Также мы видим взаимный интерес в работе над перспективными решениями для навигации, дистанционного зондирования Земли и развитии беспилотных авиационных систем».

Алексей Беляков Вице-президент, Исполнительный директор Кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково»: «Подписание соглашения с таким игроком российской космической промышленности как РКС очень значимо для всей сколковской экосистемы. В то же время, соглашение о сотрудничестве между Фондом «Сколково» и РКС является закономерным следствием накопленного опыта взаимодействия, включающего инвестиции РКС в компании-резиденты Фонда «Сколково». Мы ожидаем новых сделок и надеемся, что наши компании смогут войти в продуктовые цепочки РКС».