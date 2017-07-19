Минобороны получит около 15 станций помех САП-518 в 2017 году



Истребитель Су-30СМ

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Истребитель Су-30СМИсточник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ, 19 июл - РИА Новости. Минобороны России получит в 2017 году около 15 самолетных станций помех САП-518 для истребителей Су-30СМ, заявил журналистам советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.

"САП-518 - это новый контракт. В этом году мы поставляем порядка 15 комплектов на самолеты Су-30СМ", - сказал Михеев на авиасалоне МАКС-2017.

Станция активных помех САП - 518 предназначена для индивидуальной защиты самолетов типа Су-30 от поражения зенитными и авиационными ракетными комплексами путем обнаружения факта угроз и противодействия атакующим средствам.