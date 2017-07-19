Россия планирует завершить поставки МиГ-29 в Сербию к концу года



Самолет МиГ-29 на авиационном шоу в Ахтубинске, посвященном 95-летию лётно-испытательного центра министерства обороны РФ.

Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости Самолет МиГ-29 на авиационном шоу в Ахтубинске, посвященном 95-летию лётно-испытательного центра министерства обороны РФ.Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 19 июл - РИА Новости. Россия к концу этого года планирует завершить поставки истребителей МиГ-29 в Сербию, сообщил журналистам в среду в ходе авиасалона МАКС-2017 директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Завершение поставки самолетов МиГ-29 в Республику Сербию планируется к концу 2017 года", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Как официально сообщалось ранее, РФ в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2.

В интервью РИА Новости президент Сербии Александр Вучич заявлял, что поставки оружия из России должны обеспечить защиту и не допустить сценария 1999 года, когда страна подверглась бомбардировкам НАТО. Сейчас, по словам Вучича, у Сербии есть "три или четыре МиГ-29".