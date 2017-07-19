Россия планирует завершить поставки МиГ-29 в Сербию к концу года
|
|
Самолет МиГ-29 на авиационном шоу в Ахтубинске, посвященном 95-летию лётно-испытательного центра министерства обороны РФ.
Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 19 июл - РИА Новости. Россия к концу этого года планирует завершить поставки истребителей МиГ-29 в Сербию, сообщил журналистам в среду в ходе авиасалона МАКС-2017 директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.
"Завершение поставки самолетов МиГ-29 в Республику Сербию планируется к концу 2017 года", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Как официально сообщалось ранее, РФ в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2.
В интервью РИА Новости президент Сербии Александр Вучич заявлял, что поставки оружия из России должны обеспечить защиту и не допустить сценария 1999 года, когда страна подверглась бомбардировкам НАТО. Сейчас, по словам Вучича, у Сербии есть "три или четыре МиГ-29".
|
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.03.2017 «НАТО пыталось вернуть сербов в каменный век»: возродит ли Белград былую военную мощь
10.03.2017 ВВС Сербии рассчитывают получить 6 истребителей МиГ-29 к 24 марта
25.02.2010 Предел допустимой оборонки
06.07.2017 Белград между гордостью и кормушкой
27.06.2017 Д.Рогозин: Россия поставит Сербии "МиГи" и транспортные самолеты
24.05.2017 Бывший друг советского слона
26.04.2017 Равнение на Швейка
30.03.2017 Россия и Сербия подписали договор о поставке Белграду истребителей МиГ-29