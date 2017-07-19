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Шойгу посетил строящийся для армии производственно-логистический комплекс в Подмосковье

20.07.2017 ТАСС 90 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В комплексе организованы административно-хозяйственная, складская и жилая зоны, а также территория для хранения военной техники

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал первый строящийся производственно-логистический комплекс для хранения военного имущества в Наро-Фоминске. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал ход строительства нового производственно-логистического комплекса "Нара" в Подмосковье. Создаваемые высокотехнологичные автоматизированные производственно-логистические комплексы обеспечат полное и бесперебойное обеспечение Вооруженных сил РФ материально-техническими ресурсами", - сказали в Минобороны.

По данным военного ведомства, данные комплексы позволят оптимизировать расходы Министерства обороны на содержание и эксплуатацию объектов хранения. "Одной из особенностей является наличие автоматизированной системы контроля всей номенклатуры объектов хранения, в том числе и при их перемещении и транспортировке", - пояснили в военном ведомстве.

Комплекс разместился на земельном участке площадью 182 гектара и включает административно-хозяйственную, складскую, жилую зоны и зоны хранения военной техники.

"Строительство производственно-логистических комплексов ведется в рамках программы "Эффективная армия". Это позволит создать перспективную систему хранения материальных ресурсов и оптимизировать количество существующих баз хранения", - добавили в Минобороны.
19.07.2017
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принадлежат ТАСС
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Шойгу Сергей

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