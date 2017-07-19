Истребители Су-30СМ активно применяют в Сирии станции радиоэлектронного подавления
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Сборочный цех истребителей Су-30СМ Иркутского авиазавода НПК «Иркут»
Источник: Asian Defence News
Речь идет о станции активных помех САП-518, которая создает помехи средствам самонаведения авиационных и зенитных ракетных комплексов
ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Российские истребители Су-30СМ активно применяют станции радиоэлектронного подавления на юге Сирии.
Об этом в среду сообщил советник первого заместителя генерального директора Концерна радиоэлектронные технологии (КРЭТ, входит в Ростех) Владимир Михеев.
"Истребители Су-30СМ активно применяют комплексы САП-518. Это на сегодняшний день самый передовой комплекс радиоэлектронного подавления, это, скажем так, "Хибины" в несколько более модернизированном виде. Станция в том числе активно применяется и в Сирии", - сказал Михеев на МАКС-2017.
В свою очередь заместитель генерального директора по НИОКР техники РЭБ и инновациям - генеральный конструктор КРЭТ Юрий Маевский отметил, что специалисты предприятия учитывают не только опыт применения такой техники российскими военными в Сирии. "Обобщаем опыт по всему миру. Сегодня всем понятно, что теория проверяется практикой... Мы получили достаточно большой объем для анализа", - добавил он.
"Что касается боевого применения, наши средства показали достаточно высокую эффективность", - подчеркнул Маевский.
САП-518 - станция активных помех, предназначенная для установки на истребители Су-30СМ. Она создает помехи средствам самонаведения авиационных и зенитных ракетных комплексов, заставляя выпущенные ракеты отклоняться от намеченной цели.
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19.07.2017
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