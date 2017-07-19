"Вертолеты России" и "Вега" будут вместе разрабатывать беспилотники



БЛА "Воздухоплаватель" разработки Концерна радиостроения «Вега»

Источник: missiles.ru БЛА "Воздухоплаватель" разработки Концерна радиостроения «Вега»Источник: missiles.ru

Соответствующий меморандум был подписан на авиасалоне МАКС-2017

ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) заключил с концерном радиостроения "Вега" меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, предполагающий совместную разработку комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Меморандум подписан в рамках авиасалона МАКС-2017. Подписи под документом поставили генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский и генеральный конструктор концерна "Вега" Владимир Верба.

"Соглашение направлено на расширение научно-технического, информационного и делового сотрудничества между сторонами для повышения конкурентоспособности и эффективного выведения новых образцов военной и гражданской техники и технологий на отечественный и международный рынок. Подписанный документ предполагает сотрудничество в области разработки и освоения серийного производства беспилотников вертолетного типа берегового и корабельного базирования в интересах Минобороны РФ и других силовых структур", - сказали в холдинге.

Отмечается, что новые комплексы будут создаваться на основе инновационных решений в области вертолетостроения и робототехники, радиолокации и высокопроизводительных защищенных средств управления, приема, обработки и передачи информации.

Еще одним направлением сотрудничества станет разработка и вывод в серию гражданских беспилотников, предназначенных для развития системы освещения обстановки в Арктике и мониторинга промышленной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса России.