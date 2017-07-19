"Вертолеты России" и "Вега" будут вместе разрабатывать беспилотники
|
|
БЛА "Воздухоплаватель" разработки Концерна радиостроения «Вега»
Источник: missiles.ru
Соответствующий меморандум был подписан на авиасалоне МАКС-2017
ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) заключил с концерном радиостроения "Вега" меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, предполагающий совместную разработку комплексов с беспилотными летательными аппаратами.
Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
Меморандум подписан в рамках авиасалона МАКС-2017. Подписи под документом поставили генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский и генеральный конструктор концерна "Вега" Владимир Верба.
"Соглашение направлено на расширение научно-технического, информационного и делового сотрудничества между сторонами для повышения конкурентоспособности и эффективного выведения новых образцов военной и гражданской техники и технологий на отечественный и международный рынок. Подписанный документ предполагает сотрудничество в области разработки и освоения серийного производства беспилотников вертолетного типа берегового и корабельного базирования в интересах Минобороны РФ и других силовых структур", - сказали в холдинге.
Отмечается, что новые комплексы будут создаваться на основе инновационных решений в области вертолетостроения и робототехники, радиолокации и высокопроизводительных защищенных средств управления, приема, обработки и передачи информации.
Еще одним направлением сотрудничества станет разработка и вывод в серию гражданских беспилотников, предназначенных для развития системы освещения обстановки в Арктике и мониторинга промышленной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса России.
|
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.07.2017 «Вертолеты России» и концерн «Вега» подписали меморандум о сотрудничестве по разработке беспилотников
29.12.2015 Александр Якунин: В течение полутора лет мы готовы полностью перейти на технологии шестого поколения
13.09.2016 "Катраны" для "Кузнецова" проходят испытания
09.09.2016 В России собрались создать беспилотный вертолет
23.12.2015 Технологии «Звездных войн»
05.10.2015 "Вертолеты России" представят на "Днях инноваций" Ка-52К и беспилотник
10.06.2015 Любовь с первого выстрела
11.09.2012 Гидроавиасалон-2012 обозначил перспективы российской гидроавиации